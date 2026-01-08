Capturan a cinco supuestos miembros de la pandilla 18 en Choloma

Choloma, Cortés.

Cinco presuntos integrantes de la Pandilla 18 fueron capturados durante una operación policial ejecutada en el sector Bosques de Choloma, Choloma. En el operativo, autoridades decomisaron una AK-47, munición de uso prohibido, drogas, una motocicleta y equipo de comunicación.

La acción fue desarrollada por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), tras varias semanas de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento, con el objetivo de desarticular una célula criminal vinculada al tráfico de drogas y a hechos violentos recientes en la zona norte del país. Entre los detenidos figuran sujetos identificados por los alias de “Chele”, “Crisp”, “Moreno”, “Taco” y una mujer conocida como “Carol”.

De acuerdo con la investigación policial, alias "Chele" tenía cinco años de pertenencia a la Pandilla 18 y ostentaba el rango de "paisa firme", siendo el encargado de supervisar las plazas de distribución de droga en distintos sectores de Choloma. Por su parte, "Crisp" llevaba cuatro años dentro de la estructura y se dedicaba a la venta y distribución de estupefacientes, mientras que "Moreno", con cinco años de actividad criminal, también estaba vinculado al narcomenudeo y había sido detenido el 25 de diciembre de 2024 por un caso de violencia doméstica, según autoridades.