Decomisan 120 paquetes de marihuana en La Ceiba

Por este hecho, se detuvo al conductor y al ayudante de la unidad de transporte donde se encontraba el cargamento.​

Imagen de un oficial con la droga decomisada.

Colón

La Policía Nacional propinó un importante golpe al tráfico de drogas la mañana de este martes 6 de enero en la posta de control de Satuyé de esta ciudad, salida a Colón.

Durante una inspección de rutina, los agentes lograron el decomiso de 120 paquetes de supuesta marihuana que iban en el vehículo. Por este hecho, se detuvo al conductor y al ayudante de la unidad de transporte donde se encontraba el cargamento.​

El Comisionado Samir Rodríguez, Jefe Policial de Atlántida, brindó detalles sobre la ruta del estupefaciente: "La droga viene del departamento de Colón y tenía como destino final la ciudad de San Pedro Sula. Se detuvo al conductor y a una persona más que servía como bandera", explicó el jefe policial.

Los detenidos y la evidencia serán puestos a la orden de la fiscalía de turno. La droga fue transportada en un vehículo de paila Chevrolet, el cual fue decomisado junto a una motocicleta.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

