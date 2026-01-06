Decomisan 120 paquetes de marihuana en La Ceiba

La Policía Nacional propinó un importante golpe al tráfico de drogas la mañana de este martes 6 de enero en la posta de control de Satuyé de esta ciudad, salida a Colón.
Durante una inspección de rutina, los agentes lograron el decomiso de 120 paquetes de supuesta marihuana que iban en el vehículo. Por este hecho, se detuvo al conductor y al ayudante de la unidad de transporte donde se encontraba el cargamento.
El Comisionado Samir Rodríguez, Jefe Policial de Atlántida, brindó detalles sobre la ruta del estupefaciente: "La droga viene del departamento de Colón y tenía como destino final la ciudad de San Pedro Sula. Se detuvo al conductor y a una persona más que servía como bandera", explicó el jefe policial.
Los detenidos y la evidencia serán puestos a la orden de la fiscalía de turno. La droga fue transportada en un vehículo de paila Chevrolet, el cual fue decomisado junto a una motocicleta.