Decomisan 120 paquetes de marihuana en La Ceiba

Colón

La Policía Nacional propinó un importante golpe al tráfico de drogas la mañana de este martes 6 de enero en la posta de control de Satuyé de esta ciudad, salida a Colón.

Durante una inspección de rutina, los agentes lograron el decomiso de 120 paquetes de supuesta marihuana que iban en el vehículo. Por este hecho, se detuvo al conductor y al ayudante de la unidad de transporte donde se encontraba el cargamento.​