Capturan a hombre tras intentar matar a su expareja en Tegucigalpa

Un hombre de 42 años fue arrestado en Tegucigalpa, luego de intentar asesinar a golpes a su expareja en su vivienda de la colonia Plan de Los Pinos. El incidente ocurrió el pasado sábado 3 de enero y dejó a la víctima gravemente herida. Según el informe policial, el agresor llegó al hogar de la mujer bajo los efectos del alcohol y forzó la puerta de entrada mientras la insultaba. Una vez dentro, la atacó con puños y patadas en varias partes del cuerpo, provocándole lesiones severas. La violencia se habría originado por conflictos personales previos entre la pareja, a pesar de que ya no vivían juntos.

El rápido actuar de los hijos de la víctima fue determinante para evitar que la agresión terminara en un desenlace fatal. Posteriormente, la policía desplegó un operativo en la zona y logró detener al agresor en flagrancia. El hombre, quien trabaja como guardia de seguridad y reside en la misma colonia, quedó a disposición de las autoridades. La víctima fue trasladada de inmediato a un hospital de la capital, donde se encuentra recibiendo atención médica especializada para su recuperación. El detenido deberá responder por parricidio en grado de ejecución de tentativa inacabada, en perjuicio de su expareja, y ha sido remitido a la Fiscalía de Turno para continuar con el proceso legal correspondiente.