Hombre muere tras ser atacado por un enjambre de abejas en Choluteca

Una tragedia enluta al municipio de Namasigüe, en el departamento de Choluteca, tras el fallecimiento de don Andrés Obando, quien perdió la vida luego de ser atacado por un enjambre de abejas mientras realizaba labores en el cementerio de su comunidad.
De acuerdo con relatos de personas cercanas al hecho, don Andrés Obando se encontraba junto a otra persona cavando una bóveda en el camposanto local, cuando de manera repentina fueron sorprendidos por un enjambre de abejas que los atacó violentamente, provocándoles múltiples picaduras en distintas partes del cuerpo.
Ante la gravedad de la situación, vecinos del sector solicitaron ayuda de emergencia, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron rápidamente al lugar y procedieron a brindar los primeros auxilios a las víctimas.
Posteriormente, ambos hombres fueron trasladados de urgencia al Hospital General del Sur, en la ciudad de Choluteca.
Según información médica, don Andrés Obando ingresó al centro asistencial en estado delicado y fue atendido de inmediato por el personal de emergencias.
Sin embargo, debido a la gran cantidad de veneno recibido a causa de las múltiples picaduras, su organismo no logró resistir y minutos después se confirmó su fallecimiento.
La segunda persona que también resultó atacada por el enjambre continúa internada en el Hospital General del Sur, donde permanece bajo observación médica, luchando por su vida, mientras sus familiares mantienen la esperanza de una pronta recuperación.
Tras el deceso, el cuerpo de don Andrés Obando fue trasladado hacia su casa de habitación, donde actualmente sus restos mortales están siendo velados por familiares, amigos y vecinos que han llegado a expresar sus muestras de pesar y solidaridad ante esta dolorosa pérdida.
La inesperada muerte de don Andrés ha causado consternación en la comunidad de Namasigüe, donde era ampliamente conocido. Vecinos lamentaron lo ocurrido y recordaron a la víctima como una persona trabajadora y solidaria.
Autoridades locales han hecho un llamado a la población para extremar medidas de precaución, especialmente en zonas rurales, ante la presencia de enjambres de abejas, cuyo ataque puede resultar altamente peligroso e incluso mortal.