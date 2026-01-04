Hallan sin vida a dos primas de 15 años en Sulaco, Yoro

Dos adolescentes de 15 años, identificadas como Jennifer Archaga Reyes y Alejandra Reyes, fueron encontradas sin vida con múltiples impactos de bala en la aldea San Antonio, Sulaco, Yoro.
Según reportes iniciales, las jóvenes habían sido reportadas como raptadas antes de que se hallaran sus cuerpos.
Las autoridades locales se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento de los cadáveres y asegurar la escena del crimen para la recolección de evidencia que permita esclarecer las circunstancias del hecho.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del asesinato. Las investigaciones están en curso y los cuerpos de seguridad han iniciado operativos para dar con los responsables del crimen.