Hallan sin vida a dos primas de 15 años en Sulaco, Yoro

Sulaco, Yoro

Dos adolescentes de 15 años, identificadas como Jennifer Archaga Reyes y Alejandra Reyes, fueron encontradas sin vida con múltiples impactos de bala en la aldea San Antonio, Sulaco, Yoro.

Según reportes iniciales, las jóvenes habían sido reportadas como raptadas antes de que se hallaran sus cuerpos.