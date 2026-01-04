Capturan a mujer implicada en secuestro de un empresario

San Pedro Sula, Honduras

La detenida, Alba María Romero de 45 años de edad, se encontraba prófuga de la justicia desde hace más de 11 años y tenía una orden de captura pendiente por el delito de secuestro extorsivo agravado , emitida el 14 de abril de 2014 por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés.

La Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a una mujer implicada en el secuestro de un empresario ocurrido en 2009, por cuya liberación se exigía el pago de 25 millones de lempiras.

Según el informe policial, la captura se ejecutó en la aldea San Isidro, municipio de Quimistán, Santa Bárbara, lugar de origen y residencia de la imputada, tras labores de identificación e inteligencia desarrolladas por los investigadores de la DPI.

De acuerdo con el expediente judicial, el empresario fue raptado el 16 de agosto de 2009 por individuos que se hacían pasar por agentes de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC). El secuestro ocurrió cerca de su vivienda, en el sector de Naco, Cortés, frente a varios testigos.

Los secuestradores exigían la suma de 25 millones de lempiras (L.25,000,000) a cambio de su liberación. La víctima permaneció en cautiverio durante 12 días y fue liberada sana y salva el viernes 28 de agosto de 2009, tras una operación conjunta de la Policía Nacional Preventiva.

Durante el operativo de rescate, seis personas fueron detenidas en flagrancia y posteriormente remitidas por el delito de secuestro.

Las investigaciones permitieron recolectar medios probatorios que vinculan a la ahora capturada como presunta partícipe en el ilícito, razón por la cual será puesta a disposición del órgano judicial competente para continuar con el proceso legal correspondiente.

La DPI informó que continuará ejecutando acciones investigativas para combatir el delito.