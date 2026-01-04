Doble homicidio en la Rivera Hernández: guardia es una de las víctimas

Un joven identificado como César Omar Peña Bonilla, de 26 años de edad, fue asesinado a disparos la tarde del sábado en el sector de la Rivera Hernández, al norte de San Pedro Sula, junto a su compañera de hogar, quien únicamente ha sido identificada con el nombre de Sinthia.
Peña Bonilla se desempeñaba como guardia de seguridad y alquilaba una vivienda ubicada a dos cuadras del lugar donde ocurrió el ataque armado, según informaron familiares.
De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a la pareja y, sin mediar palabra, les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.
Familiares del joven manifestaron que aún no logran asimilar lo ocurrido y aprovecharon para hacer un llamado a los parientes de la joven Sinthia, con el fin de que se presenten a la morgue para realizar los trámites correspondientes.
Agentes de la Policía Nacional continúan con las investigaciones del doble homicidio.