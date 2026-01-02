Estaba de vacaciones: hallan sin vida a jovencita estadounidense en Roatán

ROATÁN

Una joven de 18 años, identificada como Deanna Victoria Jiménez, fue encontrada sin vida la madrugada de este viernes 2 de enero de 2026, alrededor de las 4:00 am, en el sector de Plan Grande, en Roatán, Islas de la Bahía. De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el cuerpo de la joven, de nacionalidad estadounidense, fue hallado en el interior de una vivienda.

La ahora fallecida se encontraba en la isla presuntamente de vacaciones. Según reportes, Deanna habría tomado una fatal decisión; sin embargo, las autoridades policiales informaron que aún no se ha confirmado ninguna hipótesis sobre la muerte de la jovencita. Personal de la Policía Nacional y de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico correspondiente, y posteriormente el cuerpo fue trasladado a San Pedro Sula, donde se le practicará la autopsia para determinar de manera oficial la causa del deceso.