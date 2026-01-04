  1. Inicio
Comerciante muere atropellado por rastra en Villanueva, Cortés

José Flores era residente del barrio El Centro, en Dos Caminos, donde era muy conocido debido a su trabajo.

La víctima fue identificada como José Armando Flores Galindo, de 65 años.
Villanueva

José Armando Flores Galindo, de 65 años, perdió la vida de forma trágica la madrugada de este domingo tras ser atropellado por una rastra en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, departamento de Cortés.

El fatal accidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la mañana, a la altura de la entrada a la colonia Brisas de Dos Caminos, cuando el ahora occiso intentaba cruzar la calle, según información preliminar.

Flores Galindo era residente del barrio El Centro, en Dos Caminos, y se dedicaba al comercio, actividad por la que era ampliamente conocido y apreciado por los pobladores de la zona.

Familiares indicaron que había salido de su vivienda desde la noche anterior y que se sorprendieron al recibir la noticia de su fallecimiento durante la mañana de este domingo.

Agentes policiales y personal de tránsito se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes, con el fin de determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.

