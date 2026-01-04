Comerciante muere atropellado por rastra en Villanueva, Cortés

Villanueva

José Armando Flores Galindo, de 65 años, perdió la vida de forma trágica la madrugada de este domingo tras ser atropellado por una rastra en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, departamento de Cortés.

El fatal accidente ocurrió aproximadamente a las 4:00 de la mañana, a la altura de la entrada a la colonia Brisas de Dos Caminos, cuando el ahora occiso intentaba cruzar la calle, según información preliminar.

Flores Galindo era residente del barrio El Centro, en Dos Caminos, y se dedicaba al comercio, actividad por la que era ampliamente conocido y apreciado por los pobladores de la zona.