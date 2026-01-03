  1. Inicio
Acribillan a pareja en la Rivera Hernández de SPS

De acuerdo con la información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas

Vista de la escena del crimen en la Rivera Hernández.
San Pedro Sula, Honduras

Una pareja perdió la vida tras ser atacada a balazos la tarde de este sábado en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, y sin mediar palabra les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte.

Agentes de la Policía Nacional y personal de Medicina Forense se encuentran en el lugar de los hechos para acordonar la escena, realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

