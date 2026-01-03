Acribillan a pareja en la Rivera Hernández de SPS

San Pedro Sula, Honduras

Una pareja perdió la vida tras ser atacada a balazos la tarde de este sábado en la colonia Rivera Hernández de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a las víctimas, quienes hasta el momento no han sido identificadas, y sin mediar palabra les dispararon en repetidas ocasiones hasta causarles la muerte.