EE UU ofrece cursos gratuitos de inglés en línea para docentes y estudiantes

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de sus programas educativos, impulsa cursos gratuitos de inglés en línea dirigidos a docentes y estudiantes, con el objetivo de fortalecer las habilidades en el idioma y ampliar oportunidades académicas y profesionales.
La iniciativa, difundida por la Embajada de Estados Unidos, ofrece cursos en línea de inglés de forma gratuita.
Estas capacitaciones brindan acceso a recursos educativos de alta calidad y formación profesional especializada. Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial: http://openenglishprograms.org/MOOC.
Cursos gratuitos del Departamento de Estado
El programa incluye cursos facilitados y autoguiados enfocados en la formación docente.
Professional Development for Teacher Trainers (ASU)
Inscripción: 22 de diciembre – 23 de febrero. Curso: 26 de enero – 2 de marzo.
Using Educational Technology (ISU)
Inscripción: 23 de marzo – 25 de mayo. Curso: 27 de abril – 1 de junio.
Creating and Implementing Online Courses (ASU)
Inscripción: 22 de junio – 24 de agosto. Curso: 27 de julio – 31 de agosto.
Intro to Contemporary English Language Teaching Methods (UD)
Inscripción: 21 de septiembre – 23 de noviembre. Curso: 26 de octubre – 30 de noviembre.
Fostering Student Motivation and Engagement
Curso: 12 de enero – 6 de abril. Cierre de inscripción: 30 de marzo.
Teaching English to Young Learners
Curso: 13 de abril – 6 de julio. Cierre de inscripción: 29 de junio.
Teaching English Academic Writing to Speakers of Other Languages. Curso: 13 de julio – 5 de octubre. Cierre de inscripción: 28 de septiembre
Teaching English to Large Classes. Curso: 12 de octubre – 4 de enero de 2027. Cierre de inscripción: 28 de diciembre.
El Departamento de Estado también ofrece cursos autoguiados de inglés con fines profesionales dirigidos a estudiantes y público en general.
Entre las opciones disponibles destacan: Inglés para Profesionales del Turismo, Inglés para Negocios y Emprendimiento e Inglés para el Desarrollo Profesional.
Estos programas se desarrollarán en cuatro ciclos durante 2026:
Ciclo 1: 5 de enero – 30 de marzo (inscripción hasta 23 de marzo).
Ciclo 2: 6 de abril – 29 de junio (inscripción hasta 22 de junio).
Ciclo 3: 6 de julio – 28 de septiembre (inscripción hasta 21 de septiembre).
Ciclo 4: 5 de octubre – 28 de diciembre (inscripción hasta 21 de diciembre).