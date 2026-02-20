EE UU ofrece cursos gratuitos de inglés en línea para docentes y estudiantes

Tegucigalpa

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de sus programas educativos, impulsa cursos gratuitos de inglés en línea dirigidos a docentes y estudiantes, con el objetivo de fortalecer las habilidades en el idioma y ampliar oportunidades académicas y profesionales.

La iniciativa, difundida por la Embajada de Estados Unidos, ofrece cursos en línea de inglés de forma gratuita.

Estas capacitaciones brindan acceso a recursos educativos de alta calidad y formación profesional especializada. Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial: http://openenglishprograms.org/MOOC.