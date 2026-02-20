  1. Inicio
EE UU ofrece cursos gratuitos de inglés en línea para docentes y estudiantes

La iniciativa, difundida por la Embajada de Estados Unidos, ofrece cursos en línea de inglés de forma gratuita.

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial: http://openenglishprograms.org/MOOC.
Tegucigalpa

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de sus programas educativos, impulsa cursos gratuitos de inglés en línea dirigidos a docentes y estudiantes, con el objetivo de fortalecer las habilidades en el idioma y ampliar oportunidades académicas y profesionales.

Estas capacitaciones brindan acceso a recursos educativos de alta calidad y formación profesional especializada. Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web oficial: http://openenglishprograms.org/MOOC.

Cursos gratuitos del Departamento de Estado

El programa incluye cursos facilitados y autoguiados enfocados en la formación docente.

Professional Development for Teacher Trainers (ASU)

Inscripción: 22 de diciembre – 23 de febrero. Curso: 26 de enero – 2 de marzo.

Using Educational Technology (ISU)

Inscripción: 23 de marzo – 25 de mayo. Curso: 27 de abril – 1 de junio.

Creating and Implementing Online Courses (ASU)

Inscripción: 22 de junio – 24 de agosto. Curso: 27 de julio – 31 de agosto.

Intro to Contemporary English Language Teaching Methods (UD)

Inscripción: 21 de septiembre – 23 de noviembre. Curso: 26 de octubre – 30 de noviembre.

Fostering Student Motivation and Engagement

Curso: 12 de enero – 6 de abril. Cierre de inscripción: 30 de marzo.

Teaching English to Young Learners

Curso: 13 de abril – 6 de julio. Cierre de inscripción: 29 de junio.

Teaching English Academic Writing to Speakers of Other Languages. Curso: 13 de julio – 5 de octubre. Cierre de inscripción: 28 de septiembre

Teaching English to Large Classes. Curso: 12 de octubre – 4 de enero de 2027. Cierre de inscripción: 28 de diciembre.

El Departamento de Estado también ofrece cursos autoguiados de inglés con fines profesionales dirigidos a estudiantes y público en general.

Entre las opciones disponibles destacan: Inglés para Profesionales del Turismo, Inglés para Negocios y Emprendimiento e Inglés para el Desarrollo Profesional.

Estos programas se desarrollarán en cuatro ciclos durante 2026:

Ciclo 1: 5 de enero – 30 de marzo (inscripción hasta 23 de marzo).

Ciclo 2: 6 de abril – 29 de junio (inscripción hasta 22 de junio).

Ciclo 3: 6 de julio – 28 de septiembre (inscripción hasta 21 de septiembre).

Ciclo 4: 5 de octubre – 28 de diciembre (inscripción hasta 21 de diciembre).

