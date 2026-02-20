Precios de los combustibles a partir del lunes 23 de febrero en Honduras

La Secretaría de Energía informó sobre la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 23 de febrero de 2026 en Honduras, registrándose incrementos en la mayoría de los derivados del petróleo.
Los combustibles experimentarán alzas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, mientras que algunos productos continúan bajo subsidio estatal aplicado por el Gobierno.
En Tegucigalpa, la gasolina superior subirá L0.76 y alcanzará un precio de 105.12 lempiras por galón. La gasolina regular aumentará L1.19, fijándose en 94.82 lempiras por galón, manteniendo el subsidio gubernamental.
El kerosene tendrá un incremento de L1.16 para situarse en 81.58 lempiras por galón, mientras que el diésel aumentará L1.22, llegando a 89.13 lempiras, también bajo subsidio estatal.
Por su parte, el GLP doméstico continuará subsidiado y conservará su precio en L238.13 el cilindro. El GLP vehicular registrará un leve aumento de 0.13 lempiras, alcanzando los L44.77 por galón.
Combustibles en San Pedro Sula
En San Pedro Sula, la gasolina superior subirá 0.74 lempiras, estableciendo su nuevo valor en 102.70 lempiras por galón. La gasolina regular incrementará 1.21 lempiras para cotizarse en 92.38 lempiras, igualmente subsidiada por el Gobierno.
Finalmente, el kerosene aumentará L1.14 y se venderá a 79.15 lempiras por galón, mientras que el diésel subirá 1.24 lempiras hasta ubicarse en L86.85, manteniendo el apoyo estatal.
El GLP doméstico continuará congelado en L216.99, y el GLP vehicular subirá L0.13, fijándose en 41.24 lempiras por galón.