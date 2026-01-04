  1. Inicio
Matan a balazos a dos hombres en Danlí, El Paraíso

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Rivas y Jefry Montalván.

Imagen referencial de archivo La Prensa.

El Paraíso

Dos hombres perdieron la vida de forma violenta la mañana de este domingo en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

El hecho ocurrió en la colonia José Antonio Urrutia, donde las víctimas fueron identificadas como Carlos Rivas y Jefry Montalván.

De acuerdo con informes preliminares, ambos se dirigían a sus lugares de trabajo cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra les dispararon en repetidas ocasiones.

Familiares de las víctimas llegaron a la escena del crimen y lamentaron profundamente lo ocurrido.

Por su parte, las autoridades policiales informaron que ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del hecho y dar con los responsables de este doble homicidio.

