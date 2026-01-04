Matan a balazos a dos hombres en Danlí, El Paraíso

El Paraíso

Dos hombres perdieron la vida de forma violenta la mañana de este domingo en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, al oriente de Honduras.

El hecho ocurrió en la colonia José Antonio Urrutia, donde las víctimas fueron identificadas como Carlos Rivas y Jefry Montalván.

De acuerdo con informes preliminares, ambos se dirigían a sus lugares de trabajo cuando fueron interceptados por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra les dispararon en repetidas ocasiones.