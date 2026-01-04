Cae supuesto pandillero de la 18 de apenas 16 años de edad

Tegucigalpa, Honduras.

Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en la colonia Óscar A. Flores, en Tegucigalpa, al ser señalado por su presunta participación en delitos relacionados con el tráfico de drogas y la portación ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con el informe policial, el menor ya estaba bajo vigilancia desde hace varios meses, luego de que se recibieran denuncias que lo relacionaban con la venta de drogas al menudeo en ese sector de la capital. Al momento de su captura, los agentes le decomisaron un total de 170 envoltorios con supuesta sustancia ilícita.

Las autoridades detallaron que 130 de los paquetes contenían presunta marihuana, mientras que otros 30 correspondían a un polvo blanco que se presume sería cocaína. Asimismo, al joven se le incautó una pistola sin la documentación legal requerida, además de nueve cartuchos de munición.