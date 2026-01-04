Trágico accidente de motocicleta cobra la vida de un menor en San Pedro Sula

Un menor de edad perdió la vida la noche del sábado 3 de enero tras verse involucrado en un aparatoso accidente de motocicleta ocurrido frente al Mall Altara, en el bulevar que conecta hacia el sector de Armenta, en San Pedro Sula, departamento de Cortés.
Familiares de la víctima confirmaron que se trata de Josué Alonso Ramos Castro, de 16 años, quien se conducía en su motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, fue impactado por un vehículo. La colisión provocó que el adolescente fuera lanzado varios metros, terminando su recorrido al chocar contra un rótulo ubicado en el lugar.
Equipos de emergencia se desplazaron hasta la escena y brindaron asistencia al joven, quien todavía presentaba signos vitales. No obstante, su estado era crítico y falleció mientras era trasladado a un centro hospitalario.
Informes preliminares indican que el menor sufrió una grave lesión abierta en la cabeza, la cual habría sido la causa principal de su muerte.
Las autoridades señalaron que en las cercanías del sitio del accidente existe una cámara de seguridad de un centro comercial, cuyo material audiovisual podría aportar información clave para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.