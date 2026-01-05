Asesinan a un hombre dentro de su vivienda y frente a su hija en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

La víctima fue identificada como Haley Leandro Vargas , de 39 años de edad, quien, según versiones, se encontraba visitando a su hija pese a haber recibido advertencias por parte de sujetos antisociales de no ingresar a la zona.

Un hombre fue asesinado a balazos por sicarios fuertemente armados que ingresaron hasta el interior de una vivienda en el sector Punta Caliente del barrio Buenos Aires, en Tegucigalpa, zona Central de Honduras.

De acuerdo con informes policiales, los atacantes irrumpieron en la casa de la víctima y se dirigieron directamente a la cocina, donde lo obligaron a arrodillarse para luego ejecutarlo a disparos, en presencia de su hija.

Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras los vecinos alertaban a las autoridades. Al lugar se desplazaron agentes policiales y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con conflictos personales o amenazas previas, por lo que continúan recabando información para dar con los responsables de este homicidio.

