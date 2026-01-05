Capturan a madre que presuntamente mató a su hija de 18 meses en Choloma

San Pedro Sula, Honduras

El comisario Mejía explicó que la detención fue ejecutada por agentes de la Policía de Servicios Comunitarios y la Dirección Policial de Investigaciones, tras recibir información sobre el paradero de la sospechosa en el departamento de El Paraíso.

La Policía Nacional capturó este lunes a una mujer acusada del asesinato de su hija de 18 meses de edad, en cumplimiento de una orden de captura emitida por el Juzgado Penal de Choloma, informó un portavoz policial.

“Se dio detención a una persona en cumplimiento de una orden de captura emitida por el juzgado penal de Choloma, donde se establece como antecedente criminal la participación de una fémina en el asesinato de una menor de 18 meses”, detalló el funcionario.

Según las investigaciones preliminares, la menor fue encontrada sin vida en su habitación y presentaba múltiples lesiones. En un inicio, también se investigó al padre de la niña como posible responsable del hecho.

No obstante, la Policía confirmó que el padre falleció posteriormente a causa de una enfermedad. “Esta persona ya habría fallecido por una patología, quedando pendiente únicamente la madre”, indicó Mejía.

La mujer, originaria de Puerto Cortés, fue localizada tras labores de inteligencia y vigilancia, lo que permitió ejecutar la orden judicial. Posteriormente, fue trasladada para continuar con el proceso legal correspondiente.

De acuerdo con el informe forense preliminar, la causa de muerte de la menor fue asfixia, derivada de las lesiones que habría sufrido antes de fallecer.

El comisario aclaró que la orden de captura establece el delito de asesinato, conforme al expediente de investigación. “Es el juzgado el que determina las causas y condiciones en las que se provocó el hecho”, señaló.

La acusada será presentada ante el juzgado competente para la audiencia inicial, donde se definirá su situación legal.