  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a sospechoso de ultimar a conductor de la ruta 1 en SPS

El detenido, de 25 años de edad, es señalado por la Policía de pertenecer a la MS-13

Capturan a sospechoso de ultimar a conductor de la ruta 1 en SPS

El detenido presentado por autoridades policiales en San Pedro Sula (izquierda) y fotografía de Nelson José Vargas Quintanilla, la víctima mortal (derecha).

San Pedro Sula.

Un sospechoso de quitarle la vida a un conductor de la ruta 1 fue detenido durante las últimas horas en San Pedro Sula.

Ayer, en el barrio Barandillas, fue atacado a balazos Henry Orlando Hernández, ​​​​​ayudante de una de las unidades de la ruta 1.

Tres años de prisión para hermanos que planificaban secuestro en Copán

De acuerdo con el informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el sospechoso fue arrestado en la 27 calle de la colonia Reparto Lempira. Se trata de Nelson José Vargas Quintanilla, de 25 años de edad.

Además, la DPI lo señala de ser miembro y sicario de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Las diligencias investigativas describen que el ahora detenido abordó la unidad de transporte en un punto del barrio Barandillas y, sin mediar palabra, disparó contra el conductor de la unidad de transporte.

Con saña ultiman a alias “El Guineo” en Cuyamel, Omoa

La víctima fue trasladada de emergencia a una clínica privada del barrio Las Acacias, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Los agentes asignados al caso manejan una línea de investigación sólida sobre el móvil del crimen, descartando, por el momento, que se trate de un robo o de un hecho relacionado con el cobro de extorsión.

Asimismo, se estableció que el detenido cuenta con antecedentes delictivos y no se descarta su vinculación con otros ataques perpetrados por la MS-13 en diferentes sectores de la ciudad industrial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias