Capturan a sospechoso de ultimar a conductor de la ruta 1 en SPS

San Pedro Sula.

Un sospechoso de quitarle la vida a un conductor de la ruta 1 fue detenido durante las últimas horas en San Pedro Sula. Ayer, en el barrio Barandillas, fue atacado a balazos Henry Orlando Hernández, ​​​​​ayudante de una de las unidades de la ruta 1.

De acuerdo con el informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el sospechoso fue arrestado en la 27 calle de la colonia Reparto Lempira. Se trata de Nelson José Vargas Quintanilla, de 25 años de edad. Además, la DPI lo señala de ser miembro y sicario de la Mara Salvatrucha (MS-13). Las diligencias investigativas describen que el ahora detenido abordó la unidad de transporte en un punto del barrio Barandillas y, sin mediar palabra, disparó contra el conductor de la unidad de transporte.