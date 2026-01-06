Con saña ultiman a alias “El Guineo” en Cuyamel, Omoa

Omoa, Cortés.

Autoridades policiales registraron la muerte violenta de un joven la noche del domingo 5 de enero en la aldea de Cuyamel, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Geovany Ernesto Munguía, conocido con el alias de “El Guineo”.

Según el reporte inicial, sujetos desconocidos llegaron de manera repentina al lugar donde se encontraba el joven y le dispararon en varias ocasiones dentro de su vehículo, provocándole la muerte de forma inmediata. El cuerpo quedó tendido, lo que generó momentos de temor entre los vecinos de la comunidad.