Con saña ultiman a alias “El Guineo” en Cuyamel, Omoa

El joven Geovany Ernesto Munguía, alias “El Guineo”, fue acribillado por sujetos desconocidos en la aldea de Cuyamel, Omoa.

la víctima fue identificada como Geovany Ernesto Munguía.
Omoa, Cortés.

Autoridades policiales registraron la muerte violenta de un joven la noche del domingo 5 de enero en la aldea de Cuyamel, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue identificada como Geovany Ernesto Munguía, conocido con el alias de “El Guineo”.

Según el reporte inicial, sujetos desconocidos llegaron de manera repentina al lugar donde se encontraba el joven y le dispararon en varias ocasiones dentro de su vehículo, provocándole la muerte de forma inmediata. El cuerpo quedó tendido, lo que generó momentos de temor entre los vecinos de la comunidad.

Minutos después, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena del crimen para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes. Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen y no se ha informado sobre la identidad de los responsables. Las autoridades indicaron que se espera un informe oficial en las próximas horas.

Tras conocerse la noticia, familiares y personas cercanas a la víctima expresaron mensajes de pesar y lamento a través de redes sociales.


Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
