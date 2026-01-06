Tres años de prisión para hermanos que planificaban secuestro en Copán

Dos hermanos fueron condenados a tres años y diez meses de prisión por planear un secuestro en el departamento de Copán, luego de ser capturados en 2025 cuando, según las autoridades, se encontraban organizando el delito.
Los sentenciados son Eber Alexander Mondragón Perdomo y Merlín Edgardo Mondragón Perdomo, ambos comerciantes y vecinos de San Pedro de Copán. Los dos fueron detenidos el 19 de julio de 2025 por agentes de la Policía Nacional, justo cuando presuntamente coordinaban cómo llevar a cabo el secuestro.
Según la investigación, los hermanos tenían la intención de retener a una persona para luego pedir una fuerte suma de dinero a cambio de dejarla en libertad.
La acción policial se realizó a tiempo, lo que permitió evitar que el secuestro se concretara y que la víctima resultara afectada. Las autoridades señalaron que el caso fue descubierto gracias a labores de vigilancia y seguimiento, que permitieron intervenir.
Tras su captura, ambos enfrentaron un proceso judicial que concluyó con una condena en su contra por el delito relacionado con el intento de secuestro.