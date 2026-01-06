Tres años de prisión para hermanos que planificaban secuestro en Copán

Copán, Honduras.

Dos hermanos fueron condenados a tres años y diez meses de prisión por planear un secuestro en el departamento de Copán, luego de ser capturados en 2025 cuando, según las autoridades, se encontraban organizando el delito.

Los sentenciados son Eber Alexander Mondragón Perdomo y Merlín Edgardo Mondragón Perdomo, ambos comerciantes y vecinos de San Pedro de Copán. Los dos fueron detenidos el 19 de julio de 2025 por agentes de la Policía Nacional, justo cuando presuntamente coordinaban cómo llevar a cabo el secuestro.