  1. Inicio
  2. · Sucesos

Cae alias El Ángel con más de 1000 paquetes de drogas en El Progreso, Yoro

Según el informe policial, al momento de su captura, al sospechoso, un joven de 20 años, se le decomisaron más de 1000 envoltorios con supuestas sustancias ilícitas

Cae alias El Ángel con más de 1000 paquetes de drogas en El Progreso, Yoro

Alias El Ángel, de 20 años de edad, es originario y residente en El Progreso, Yoro.
El Progreso, Yoro.

Un presunto distribuidor de drogas, conocido con el alias de El Ángel, fue capturado por agentes de la Policía Nacional este martes durante un operativo ejecutado en la aldea Las Chumbas, en El Progreso, Yoro.

Según el informe policial, al momento de su captura, al sospechoso, un joven de 20 años, originario y residente de El Progreso, se le decomisaron más de 1000 envoltorios con supuestas sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, marihuana y crack.

Decomisan 120 paquetes de marihuana en La Ceiba

Entre las evidencias incautadas figuran ocho paquetes de supuesta marihuana con un peso aproximado de una libra cada uno, 792 envoltorios con presunta cocaína, 219 bolsas con también supuesta marihuana, y 78 envoltorios con piedra blanca o crack.

Parte de la evidencia incautada.

Parte de la evidencia incautada.
Capturan a hombre tras intentar matar a su expareja en Tegucigalpa

Durante el operativo, las autoridades también decomisaron un arma tipo fusil AR-15, además de dos cargadores, uno de ellos con 30 cartuchos sin disparar.

El sospechoso fue remitido junto con toda la evidencia decomisada a las autoridades competentes, donde deberá responder por los presuntos delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias