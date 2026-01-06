Cae alias El Ángel con más de 1000 paquetes de drogas en El Progreso, Yoro

Un presunto distribuidor de drogas, conocido con el alias de El Ángel, fue capturado por agentes de la Policía Nacional este martes durante un operativo ejecutado en la aldea Las Chumbas, en El Progreso, Yoro.
Según el informe policial, al momento de su captura, al sospechoso, un joven de 20 años, originario y residente de El Progreso, se le decomisaron más de 1000 envoltorios con supuestas sustancias ilícitas, entre ellas cocaína, marihuana y crack.
Entre las evidencias incautadas figuran ocho paquetes de supuesta marihuana con un peso aproximado de una libra cada uno, 792 envoltorios con presunta cocaína, 219 bolsas con también supuesta marihuana, y 78 envoltorios con piedra blanca o crack.
Durante el operativo, las autoridades también decomisaron un arma tipo fusil AR-15, además de dos cargadores, uno de ellos con 30 cartuchos sin disparar.
El sospechoso fue remitido junto con toda la evidencia decomisada a las autoridades competentes, donde deberá responder por los presuntos delitos de tráfico de drogas y porte ilegal de arma de fuego.