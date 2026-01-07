$!Expertos: derogar la Ley de Energía, paso vital para recuperar la Enee

La sostenibilidad financiera y operativa de la <a href="https://www.laprensa.hn/economia/enee-coloco-millones-bonos-generadores-reclaman-pagos-FH28854724">Empresa Nacional de Energía Eléctrica</a> (Enee) dependerá, en gran medida, de una decisión que el nuevo Gobierno deberá adoptar en el corto plazo: derogar la <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/con-nueva-ley-el-estado-podra-comprar-las-plantas-generadoras-FG7954142">Ley Especial de Energía</a>, contenida en el decreto 46-2022.Así lo señalan especialistas del sector, quienes aseguran que mantener vigente este marco legal “ha significado una camisa de fuerza” para la estatal eléctrica, al limitar su capacidad de gestión y evitar una reestructuración real del sistema energético nacional."La ley aprobada mediante el Decreto 46-2022 es ampliamente considerada un retroceso para la estabilidad y sostenibilidad del sistema, al estatalizar decisiones clave asociadas a inversiones de alto costo financiero, centralizar el despacho y la regulación de la energía, y no avanzar en la necesaria división operativa de los negocios de generación, transmisión y distribución", mencionó Liliam Rivera, economista y especialista en Finanzas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).Rivera recordó que, pese a las transferencias superiores a 46,000 millones de lempiras asignadas a la Enee entre 2022 y 2025 —equivalentes aproximadamente al presupuesto anual de la Secretaría de Educación— el subsector eléctrico continúa enfrentando los mismos problemas estructurales como el hurto de energía, pérdidas crecientes y alto riesgo de apagones.De modo que la derogación permitiría —según expertos consultados— ordenar el sistema eléctrico nacional y eliminar de raíz el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP), creado mediante esa misma ley y que, a pesar de contar con casi 6,000 empleados (un 57% más que en 2021, cuando el PNRP tenía 1,988 trabajadores y la UTCD 1,498), no ha logrado incorporar personal con las competencias técnicas requeridas.Y es que, a pesar de manejar un presupuesto superior a los 12,000 millones de lempiras aprobados en los últimos cuatro años, el PNRP no logró reducir las pérdidas energéticas, que hasta el tercer trimestre de 2025 se mantenían cerca del 35%, es decir, <a href="https://www.laprensa.hn/premium/perdidas-electricas-2025-enee-pnrp-OG27744659">más altas que el 33.36% registrado en 2022, pese a las promesas de rescate formuladas por el Gobierno de Xiomara Castro</a>.Kevin Rodríguez, experto en energía, afirmó que el papel del Congreso Nacional será clave en febrero, ya que el Decreto 46-2022 “debe derogarse sin retrasos”, porque su vigencia limita la capacidad del nuevo gobierno para tomar decisiones estructurales.A su criterio, cualquier bancada que se oponga estaría “bloqueando el rescate de la Enee”, porque mientras la ley continúe, el PNRP seguirá absorbiendo recursos, contratando personal y operando sin resultados verificables.Añadió que, una vez derogada la normativa, la Enee deberá revisar el pasivo laboral asociado al programa, ya que más de 3,000 personas han sido contratadas bajo diversas modalidades. “Habrá que depurar ese personal y determinar quiénes realmente aportan a la distribución y control de pérdidas”, advirtió.El problema es que, hasta la fecha, no existe claridad sobre la naturaleza de esos contratos, si son permanentes, consultorías, servicios profesionales o si eventualmente podrían convertirse en plazas fijas, como ha comenzado a circular a nivel interno.