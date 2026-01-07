ENEE colocó L7,600 millones en bonos; generadores reclaman pagos

San Pedro Sula.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) aceleró en el último trimestre de 2025 la emisión de nueva deuda para cubrir atrasos de pago con los generadores privados. Un reporte del Banco Central de Honduras (BCH), que fue la institución responsable de la subasta de los bonos, revela que se colocaron 7,598.6 millones de lempiras en siete sesiones.

Agrega que las subastas se realizaron entre el 25 de septiembre y el 29 de diciembre del año anterior. A través del Decreto 12-2025, el Congreso Nacional autorizó a la ENEE a la contratación de nuevo endeudamiento por 700 millones de dólares o su equivalente en lempiras, los que podían se colocados en el mercado nacional e internacional. No obstante, los generadores privados de energía denunciaron que las autoridades de la estatal eléctrica no cumplieron con pagar la deuda y lo que recibieron fueron abonos por el suministro de energía eléctrica. Karla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), manifestó que “no se cumplieron (los compromisos de pago), tenemos reportes de varias empresas que no obtuvieron mayor pago”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Añadió que aún no tienen una cifra global de los pagos realizados en diciembre pasado. Una de las empresas que suministra energía a la ENEE reveló que, del 100% de atrasos de pago por concepto de facturas vencidas de seis meses, la estatal eléctrica apenas canceló el 11% de la deuda en el mes de diciembre. El balance general a octubre de 2025 publicado por la ENEE en el portal de transparencia indica que el saldo de las “cuentas por pagar a proveedores” fue de 16,600.7 millones de lempiras. Erick Tejada, gerente interino de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se comprometió cerrar 2025 con atrasos de pago por 9,500 millones de lempiras.

