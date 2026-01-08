Brutal colisión deja dos muertos en Olanchito

Un accidente vial dejó dos víctimas mortales este jueves en Olanchito, Yoro.
El grave accidente, que involucró a un pick-up y una motocicleta, cobró la vida de los dos ocupantes de la moto y dejó heridas a varias más, que fueron trasladadas a centros asistenciales de la región.
El hecho ocurrió en el sector San José, entre Olanchito y San José, en la carretera CA-13.
Los lesionados fueron trasladados de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar (HAME), donde reciben atención médica por parte del personal de turno. Fallecidos y heridos no han sido, por el momento, identificados.
Elementos de los cuerpos de socorro llegaron al lugar para realizar las labores de asistencia, confirmando la muerte de ambas víctimas en el lugar de los hechos.
Los accidentes de tránsito continúan siendo la segunda causa de muerte en Honduras, solo superados por los homicidios.
El jefe de la DNVT, José Adonay Hernández, informó que en los primeros seis días de 2026 al menos 28 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito a nivel nacional.