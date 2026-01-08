Brutal colisión deja dos muertos en Olanchito

Olanchito, Yoro.

Un accidente vial dejó dos víctimas mortales este jueves en Olanchito, Yoro. El grave accidente, que involucró a un pick-up y una motocicleta, cobró la vida de los dos ocupantes de la moto y dejó heridas a varias más, que fueron trasladadas a centros asistenciales de la región.

El hecho ocurrió en el sector San José, entre Olanchito y San José, en la carretera CA-13. Los lesionados fueron trasladados de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar (HAME), donde reciben atención médica por parte del personal de turno. Fallecidos y heridos no han sido, por el momento, identificados.