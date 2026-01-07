La tragedia del conductor de la ruta 1: cubrió turno y lo asesinaron

Nuevos detalles salieron a la luz en el caso del conductor ultimado ayer en el barrio Barandillas de San Pedro Sula. Este miércoles 7 de enero fue capturado el principal sospechoso del crimen.
Según información preliminar, Henry Orlando Hernández fue atacado a balazos dentro de su unidad de transporte. Tras el ataque, fue trasladado de emergencia a un centro asistencial privado, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de sus heridas.
Compañeros de trabajo del rubro del transporte aseguraron que Henry no era un conductor habitual de la ruta 1 y que solo cubría el turno de su padre.
“Cuando su padre descansaba, él manejaba y cubría la ruta. Él tenía otro trabajo”, aseguró un conductor de la zona.
De acuerdo con el informe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el sospechoso del caso fue detenido en la 27 calle de la colonia Reparto Lempira.
El acusado abordó la unidad de transporte en un punto del barrio Barandillas y, sin mediar palabra, disparó contra el joven Henry, según el reporte policial.
El detenido fue identificado como Nelson José Vargas Quintanilla, de 25 años de edad. La DPI lo señala de ser miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Nelson José Vargas Quintanilla cuenta con antecedentes delictivos. Las autoridades continúan recolectando evidencias que lo vinculen directamente con el crimen de la ruta 1.
Agentes policiales aseguraron que no han recibido denuncias por extorsión y descartaron los móviles de robo y asalto. Sin embargo, continúan trabajando sobre la línea de investigación del crimen.
Por otro lado, los colegas de la ruta 1 piden justicia por la muerte del joven Henry. En horas de la mañana de este miércoles se reportó paro de transporte en protesta por la violencia en la zona y la falta de seguridad.
“Mi bro, te fuiste. Mi más sentido pésame para tu familia”, expresó un amigo de Henry en redes sociales.
Asimismo, sampedranos piden mayor seguridad a las autoridades policiales ante los riesgos que enfrentan al utilizar el transporte público.