Trump dice que espera una respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU

Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el viernes que espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza. "Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca.

El mandatario republicano también aseguró que si no hay entendimiento con Teherán volverá a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Ormuz, a la que bautizó como Proyecto Libertad. "Podríamos retomar Proyecto Libertad si las cosas no salen", dijo Trump, quien añadió que el operativo pasaría a llamarse entonces "Proyecto Libertad Plus". El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había asegurado este viernes en Roma, donde se encontraba en viaje oficial, que Washington esperaba a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.