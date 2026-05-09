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Trump dice que espera una respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU

"Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca

  • Actualizado: 09 de mayo de 2026 a las 06:45 -
  • Agencia EFE
Trump dice que espera una respuesta de Irán a la propuesta de paz de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue captado este 8 de mayo, al atender a la prensa a la salida de la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.).

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el viernes que espera una respuesta de Irán a la más reciente propuesta de su país para poner fin a la guerra, aunque no descartó reactivar pronto la operación para escoltar buques fuera del golfo Pérsico si el diálogo no avanza.

"Supuestamente tengo que recibir una carta (de Irán) esta noche. Ya veremos cómo va el asunto", explicó Trump a medios a la salida de la Casa Blanca.

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El mandatario republicano también aseguró que si no hay entendimiento con Teherán volverá a reactivar la operación para escoltar cargueros a través del estrecho de Ormuz, a la que bautizó como Proyecto Libertad.

"Podríamos retomar Proyecto Libertad si las cosas no salen", dijo Trump, quien añadió que el operativo pasaría a llamarse entonces "Proyecto Libertad Plus".

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ya había asegurado este viernes en Roma, donde se encontraba en viaje oficial, que Washington esperaba a lo largo del día una respuesta iraní sobre unas negociaciones "serias" de un acuerdo de paz.

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A su vez, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó hoy que la República Islámica estaba estudiando la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra.

“La propuesta está siendo estudiada y, una vez que lleguemos a una conclusión definitiva, sin duda la anunciaremos”, dijo Bagaei en unas declaraciones recogidas por la agencia Tasnim.

Washington ha tratado de presionar a Teherán para que anule o reduzca el alcance su programa nuclear, especialmente en lo que se refiere al enriquecimiento de uranio, como condición para detener la guerra que inició junto a Israel el pasado 28 de febrero y que ha provocado el cierre de Ormuz, por donde transita parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente.

En la víspera, Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques en el estrecho, en el incidente más grave desde el inicio de la tregua el pasado 8 de abril y por el que ambas partes se culparon.

Tras el intercambio de ataques, el propio Trump defendió que el alto el fuego sigue vigente.

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Agencia EFE
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