Marco Rubio dice que EEUU impondrá más sanciones a Cuba

La Habana, Cuba.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, adelantó este viernes que se impondrán más sanciones a Cuba después de las anunciadas el jueves, en una rueda de prensa en Roma tras haberse reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Al ser preguntado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa, Rubio explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano".

"Ni un solo céntimo de ese dinero beneficia al pueblo cubano. Está el Gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada que tiene más dinero que el propio Gobierno. Ni un solo centavo de esa empresa se destina a construir una sola carretera, un solo puente, ni a proporcionar un solo grano de arroz a un solo cubano, salvo a las personas que forman parte de Gaesa", argumentó el secretario de Estado. Y agregó que se está sancionado a "empresas que, básicamente, se están quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y lo está metiendo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen. Así que no se trata de sanciones contra el pueblo cubano". Y reiteró que "se trata de una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano en beneficio de unos pocos". Rubio aseguró que no habló de ello durante la audiencia ayer jueves con el papa León XIV pero, agregó: "Por cierto, vamos a tomar más medidas".