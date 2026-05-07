Lula asegura que Trump le dijo que no planea invadir Cuba

Washington, Estados Unidos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este jueves que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo durante su reunión en la Casa Blanca que no planea invadir Cuba.

"Si lo que dijo la traducción es correcto, él me dijo que no piensa invadir Cuba. Eso lo escuché de la intérprete", explicó Lula en una rueda de prensa en la embajada brasileña en Washington tras un encuentro de tres horas con Trump.

Durante el encuentro, Lula le dijo a Trump que está "plenamente a su disposición" si "necesita ayuda" para abordar la situación en Cuba.