Detienen a tres policías militares acusados de robo con violencia y abuso de autoridad

Tegucigalpa, Honduras

La Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) dirigió un operativo que culminó con la captura de tres integrantes de la Policía Militar, señalados por su presunta participación en delitos de robo agravado, abuso de autoridad, utilización ilegal de uniformes e insignias militares y asociación ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 12 de agosto de 2025, cuando los sospechosos, portando vestimenta similar a la utilizada por cuerpos militares, interceptaron a un testigo protegido argumentando que realizarían una inspección personal.

Posteriormente, habrían ingresado con la víctima al segundo piso de su vivienda para obligarla a abrir una caja fuerte.