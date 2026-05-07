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Detienen a tres policías militares acusados de robo con violencia y abuso de autoridad

Autoridades capturaron a tres miembros de la Policía Militar señalados por asociación ilícita, robo con violencia y uso indebido de indumentaria militar

Detienen a tres policías militares acusados de robo con violencia y abuso de autoridad

Tres policías militares enfrentan cargos por robo y uso ilegal de uniformes.

 Foto: Ministerio Público
Tegucigalpa, Honduras

La Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) dirigió un operativo que culminó con la captura de tres integrantes de la Policía Militar, señalados por su presunta participación en delitos de robo agravado, abuso de autoridad, utilización ilegal de uniformes e insignias militares y asociación ilícita.

De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el 12 de agosto de 2025, cuando los sospechosos, portando vestimenta similar a la utilizada por cuerpos militares, interceptaron a un testigo protegido argumentando que realizarían una inspección personal.

Posteriormente, habrían ingresado con la víctima al segundo piso de su vivienda para obligarla a abrir una caja fuerte.

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Según el expediente fiscal, los imputados amenazaron al afectado y le ordenaron permanecer en el suelo mientras sustraían cerca de nueve millones de lempiras, joyas de alto valor y una pistola Glock con registro AGPP24. Tras cometer el robo, los individuos habrían guardado el dinero en mochilas antes de darse a la fuga.

Las labores de inteligencia e investigación permitieron a la UF-OPE reconstruir la secuencia de los hechos y ubicar las viviendas de los señalados.

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Con esta información, se ejecutaron las órdenes de captura giradas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, instancia ante la cual los detenidos deberán enfrentar el proceso judicial correspondiente.

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Redacción La Prensa
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