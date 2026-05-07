Cae La Sarca mientras cobraba extorsión para la 18, según la Policía

TEGUCIGALPA

La detención se llevó a cabo en la colonia Hábitat como parte de los operativos impulsados por la Policía Nacional dentro de la estrategia integral orientada a reducir y neutralizar las acciones criminales generadas por estructuras delictivas organizadas en diferentes sectores de Tegucigalpa.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado ( Dipampco ), en coordinación con la Policía Nacional, capturó en las últimas horas a una presunta integrante de la pandilla 18 acusada de realizar cobros extorsivos en el sector de Amarateca, al norte de la capital hondureña.

De acuerdo con el informe de la Dipampco, la capturada fue identificada como Aylin Yanori Aguilera Ayestas, de 21 años, conocida con el alias de “La Sarca”, quien supuestamente operaba para la pandilla 18 realizando amenazas y cobros extorsivos contra transportistas, pequeños comerciantes y emprendedores de la zona.

Las investigaciones de la Dipampco establecen que la joven intimidaba a sus víctimas bajo amenazas de muerte para obligarlas a entregar pagos ilícitos en nombre de dicha estructura criminal.

Las autoridades señalaron que la sospechosa fue sorprendida mientras efectuaba uno de los cobros extorsivos.

Al momento de la captura, los agentes le decomisaron dinero en efectivo, presuntamente producto de la actividad ilícita, así como un teléfono celular que será sometido a análisis técnico e investigativo para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos.

La Policía indicó que en el dispositivo móvil podrían encontrarse registros de cobros, listado de víctimas, mensajes de amenazas y coordinaciones con otros integrantes de la organización criminal, información que fortalecería las investigaciones en curso.

La Dipampco reiteró que mantiene fuertes despliegues operativos en distintos sectores de la capital con el objetivo de capturar a integrantes activos de maras y pandillas vinculados a delitos de extorsión, tráfico de drogas, amenazas y otros ilícitos de alto impacto que afectan la seguridad ciudadana.