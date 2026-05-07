EEUU e Irán se acercan a un acuerdo para poner fin a la guerra

Washington, Estados Unidos.

Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo sobre un breve memorando para poner fin a la guerra y ahora se espera la respuesta de Teherán, informó la cadena CNN, que cita una fuente regional familiarizada con las negociaciones a las que ha tenido acceso. No obstante, las fuentes recordaron que las conversaciones se habían truncado en el último momento en ocasiones anteriores.

La Casa Blanca recibió el martes "comentarios positivos" de mediadores paquistaníes que indicaban que los iraníes estaban avanzando hacia un compromiso, según informaron dos funcionarios del gobierno a CNN. Y en los últimos días ha resurgido un nuevo impulso diplomático, según la fuente regional. El presidente estadounidense, Donald Trump, parece estar simplificando los temas de las negociaciones de paz para que los moderados del régimen iraní puedan volver a la mesa de diálogo, añadió la fuente, con el objetivo de abordar los temas más espinosos más adelante. Trump alabó este miércoles la labor diplomática desarrollada estos días en torno a esta crisis, afirmando que Estados Unidos había mantenido "muy buenas conversaciones" con Irán en las últimas 24 horas.