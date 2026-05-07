Capturan a supuesto cabecilla de banda El Mudo, investigado por dos asesinatos

Uno de los supuestos cabecillas de la banda criminal El Mudo fue detenido en las últimas horas en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras.
Se trata de Josué Lenín Chicas, quien tenía orden de captura por robo agravado y es sospechoso, además de las muertes de Félix Marcelino García y Kevin Dubón, hechos ocurridos en San Pedro Sula. El operativo de su detención fue coordinado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Félix Marcelino García fue asesinado la tarde del sábado 25 de abril en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula. A eso de las 3:30 de la tarde del sábado 25 de abril, tres sujetos armados se bajaron de un carro en la seis calle, entre la 14 y 15 calle de la colonia Las Vegas y comenzaron a disparar contra Félix García.
El cuerpo quedó cerca de un palo de almendro, a la par de un carro rojo del que minutos antes se había bajado un señor a comprar comida en un local cercano a la zona.
Por otro lado, el crimen contra Kevin Dubón, dueño de un yonker, ocurrió en abril de 2025. Dos sicarios le arrebataron la vida y una cámara de seguridad grabó el momento cuando sacan sus armas y sin mediar palabras le infieren varios balazos dejándolo gravemente herido.
Amigos y trabajadores que se encontraban con él en el yónker intentaron auxiliarlo llevándolo de emergencia a un hospital, pero falleció minutos después.
Los miembros identificados por la Policía son Héctor Moreno, Lenín Chicas y Anuar Natarén. Retratos hablados han sido publicados por la Policía Nacional. Según los informes, se trasladan desde Puerto Cortés hasta San Pedro Sula.
La DPI hizo un llamado a los ciudadanos a denunciar si tiene información sobre los tres supuestos criminales. Habilitaron el número telefónico 2236-1200, extensión 3012, para denuncias anónimas. Remarcaron que funciona las 24 horas y que sin denuncias, aunque fueran capturados, los sospechosos serían liberados.