Capturan a supuesto cabecilla de banda El Mudo, investigado por dos asesinatos

El Progreso, Yoro.

Uno de los supuestos cabecillas de la banda criminal El Mudo fue detenido en las últimas horas en El Progreso, Yoro, zona norte de Honduras. Se trata de Josué Lenín Chicas, quien tenía orden de captura por robo agravado y es sospechoso, además de las muertes de Félix Marcelino García y Kevin Dubón, hechos ocurridos en San Pedro Sula. El operativo de su detención fue coordinado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Félix Marcelino García fue asesinado la tarde del sábado 25 de abril en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula. A eso de las 3:30 de la tarde del sábado 25 de abril, tres sujetos armados se bajaron de un carro en la seis calle, entre la 14 y 15 calle de la colonia Las Vegas y comenzaron a disparar contra Félix García. El cuerpo quedó cerca de un palo de almendro, a la par de un carro rojo del que minutos antes se había bajado un señor a comprar comida en un local cercano a la zona.