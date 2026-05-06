Cae "El Flaco", presunto distribuidor de la MS-13 en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

El detenido fue identificado con el alias de “El Flaco”, de 23 años, quien según las investigaciones policiales ostenta el rango de “Traka” dentro de la organización criminal y tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente siete años.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura este martes a un supuesto integrante activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13) durante un operativo de saturación policial ejecutado en el barrio Guamilito de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con el informe, el sospechoso ya había sido detenido en seis ocasiones entre 2021 y 2026 por delitos relacionados con escándalo en la vía pública, posesión de drogas y tráfico de estupefacientes. Su captura más reciente ocurrió el pasado 8 de abril de 2026.

Las autoridades detallaron que la detención se produjo mientras equipos especializados realizaban labores de vigilancia y patrullaje estratégico en la zona. Durante la operación se le decomisaron 80 envoltorios de supuesta marihuana, 100 dosis de supuesta piedra de crack, 117 puntas de supuesto polvo blanco cocaína y un teléfono celular.

El presunto integrante de la MS-13 fue remitido a la fiscalía de turno por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.