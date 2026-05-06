Interpol captura en Omoa a hondureño vinculado a “Los Chirizos” tras retorno de México

Omoa, Cortés

La detención fue ejecutada por la Unidad de Policía Internacional de la DPI, en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal, la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria.

Un ciudadano hondureño de 28 años fue capturado en el punto de control fronterizo de Omoa, Cortés, luego de ser expulsado desde México, por su presunta vinculación con la estructura criminal conocida como “Los Chirizos” , informó la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con el informe oficial, el sospechoso es originario y residente en Tegucigalpa y se le supone responsable de los delitos de almacenamiento de armas de fuego de uso prohibido, asociación ilícita y tráfico de drogas.

Las autoridades detallaron que el individuo mantenía vigente una orden de captura emitida el 16 de octubre de 2018 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, lo que permitió su inmediata detención al momento de ingresar nuevamente al territorio hondureño.

Durante el procedimiento, los agentes le informaron sobre sus derechos como detenido y posteriormente será trasladado a la capital para ser puesto a disposición del órgano jurisdiccional competente, donde continuará el proceso judicial correspondiente.