Fiscalía obtiene condena contra exgerente de Banadesa en El Progreso

El Progreso, Honduras

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en su regional del norte, consiguió una sentencia condenatoria contra Ángel Danilo Estrada Zelaya, quien se desempeñó como gerente regional del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA). Luego de emitido el veredicto, el tribunal dispuso su traslado inmediato al centro penitenciario de El Progreso, Yoro.

Ángel Estrada fue declarado culpable por los delitos de fraude, en concurso ideal con el uso de documentos públicos falsificados. A raíz de la resolución, el órgano judicial dejó sin efecto las medidas sustitutivas que mantenía el imputado y ordenó su ingreso inmediato a un centro penitenciario.

En el juicio, la FETCCOP sustentó su acusación con un amplio conjunto de pruebas documentales. Entre los elementos clave figuraron los hallazgos de una auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que evidenció diversas irregularidades en operaciones financieras dentro de la entidad bancaria.