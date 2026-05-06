Tomás Zambrano rechaza audios sobre supuesto fraude y anuncia peritaje en EEUU

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, rechazó este miércoles la autenticidad de los audios difundidos en redes sociales y medios internacionales sobre un supuesto fraude electoral, y anunció que serán enviados a laboratorios especializados en Estados Unidos para su análisis.
A través de una publicación en su cuenta de X, Zambrano calificó los audios como “falsos” y aseguró que forman parte de una campaña impulsada por “la conexión de la izquierda internacional en redes y medios afines”.
“No había querido referirme oficialmente al tema de los audios falsos que viene divulgando la conexión de la izquierda internacional en redes y medios afines”, escribió el congresista.
Según Zambrano, las grabaciones atribuidas a figuras políticas hondureñas presentan inconsistencias evidentes en las voces y acentos.
Mensaje al pueblo hondureño:— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 6, 2026
No había querido referirme oficialmente al tema de los audios falsos que viene divulgando la conexión de la izquierda internacional en redes y medios afines.
Para todos los hondureños que durante años nos han escuchado en entrevistas, foros y... pic.twitter.com/cJ3EMDrTIH
“Para todos los hondureños que durante años nos han escuchado en entrevistas, foros y discursos, resulta evidente que esas voces no son las nuestras. Algunas incluso fueron fabricadas con acento colombiano o nicaragüense”, afirmó.
El diputado nacionalista agregó que el Congreso Nacional aprobó el envío de los audios a “laboratorios especializados en Estados Unidos”, los cuales, según indicó, cuentan con certificaciones vinculadas a agencias como la DEA y el FBI, con el objetivo de determinar la autenticidad de las grabaciones.
“Una vez que tengamos los resultados del peritaje internacional, procederemos de inmediato a incoar las acciones legales correspondientes contra quienes han incurrido en delitos contra el honor de varios hondureños”, sostuvo Zambrano.
Asimismo, aseguró que no permitirán que “agendas extranjeras” desvíen la atención de los problemas del país. “Nuestro compromiso es claro: trabajar sin distracciones para dar respuestas y soluciones reales a las necesidades del pueblo hondureño”, expresó.
Controversia
Las declaraciones de Zambrano surgen luego de la difusión de una presunta nota de voz atribuida a Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE); Tomás Zambrano y otras figuras políticas hondureñas.
Los audios fueron divulgados por el medio español Diario Red como parte de la tercera entrega de los denominados “Hondurasgate”.
Tras la publicación, Cossette López negó cualquier vinculación con las grabaciones y advirtió que llevará el caso a los tribunales.