Tomás Zambrano rechaza audios sobre supuesto fraude y anuncia peritaje en EEUU

Tegucigalpa, Honduras.

Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, rechazó este miércoles la autenticidad de los audios difundidos en redes sociales y medios internacionales sobre un supuesto fraude electoral, y anunció que serán enviados a laboratorios especializados en Estados Unidos para su análisis.

A través de una publicación en su cuenta de X, Zambrano calificó los audios como “falsos” y aseguró que forman parte de una campaña impulsada por “la conexión de la izquierda internacional en redes y medios afines”.

“No había querido referirme oficialmente al tema de los audios falsos que viene divulgando la conexión de la izquierda internacional en redes y medios afines”, escribió el congresista.

Según Zambrano, las grabaciones atribuidas a figuras políticas hondureñas presentan inconsistencias evidentes en las voces y acentos.