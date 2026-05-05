Cossette López ante acusaciones de Nasralla: "Tendrá que contestarme en los tribunales"

Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió este martes a las acusaciones del excandidato presidencial Salvador Nasralla sobre supuestos audios atribuidos a su persona, y aseguró que será en los tribunales donde se dirima la controversia.

En una entrevista, la consejera López afirmó: “Pues yo a él no tengo mucho que decirle. Él va a tener que contestarme en los tribunales. A mí me va a tener que probar que yo lo he amenazado. Y como dice que yo soy la persona de sus odios, va a tener que probarme que yo soy..

Asimismo, el pasado 1 de mayo, Cossette López publicó en su cuenta de X: “No se equivoque, nosotros no elegimos presidentes, solo los declaramos. Usted se alió con Ochoa para desprestigiar el proceso.