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Cossette López ante acusaciones de Nasralla: "Tendrá que contestarme en los tribunales"

Cossette López respondió a Nasralla por los supuestos audios y aseguró que lo llevará a tribunales para probar sus acusaciones

Cossette López ante acusaciones de Nasralla: Tendrá que contestarme en los tribunales

Cossette López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió este martes a las acusaciones del excandidato presidencial Salvador Nasralla sobre supuestos audios atribuidos a su persona, y aseguró que será en los tribunales donde se dirima la controversia.

En una entrevista, la consejera López afirmó: “Pues yo a él no tengo mucho que decirle. Él va a tener que contestarme en los tribunales. A mí me va a tener que probar que yo lo he amenazado. Y como dice que yo soy la persona de sus odios, va a tener que probarme que yo soy..

Asimismo, el pasado 1 de mayo, Cossette López publicó en su cuenta de X: “No se equivoque, nosotros no elegimos presidentes, solo los declaramos. Usted se alió con Ochoa para desprestigiar el proceso.

Cossette López: “No vamos a renunciar, dejen de presionarnos”

Va a tener que mostrar esos “estudios de expertos” frente a un juez y bajo juramento.

La violencia contra nosotras es grave. En un país donde la desprotección es una política de estado, lo que este señor tiene es una gran boca, cero escrúpulos y mucha impunidad. Nos vemos en tribunales”, aseguró la consejera.

Por su parte, Salvador Nasralla reaccionó a la divulgación de los audios y expresó: “A este tipo de riesgos nos exponemos las personas buenas que entramos a política para quitar a los corruptos y darle una merecida mejor calidad de vida, con nuestras decisiones, a 6 millones de pobres, cuya única alternativa de supervivencia es emigrar, arriesgando la vida”.

Las declaraciones surgen tras la difusión de una presunta nota de voz atribuida a la consejera del CNE, divulgada por el medio español Diario Red. Tanto Nasralla como Cossette López han brindado declaraciones al respecto.

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Redacción La Prensa
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