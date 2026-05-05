Cossette López ante acusaciones de Nasralla: "Tendrá que contestarme en los tribunales"

Cossette López, consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), respondió este martes a las acusaciones del excandidato presidencial Salvador Nasralla sobre supuestos audios atribuidos a su persona, y aseguró que será en los tribunales donde se dirima la controversia.
En una entrevista, la consejera López afirmó: “Pues yo a él no tengo mucho que decirle. Él va a tener que contestarme en los tribunales. A mí me va a tener que probar que yo lo he amenazado. Y como dice que yo soy la persona de sus odios, va a tener que probarme que yo soy..
Asimismo, el pasado 1 de mayo, Cossette López publicó en su cuenta de X: “No se equivoque, nosotros no elegimos presidentes, solo los declaramos. Usted se alió con Ochoa para desprestigiar el proceso.
Va a tener que mostrar esos “estudios de expertos” frente a un juez y bajo juramento.
La violencia contra nosotras es grave. En un país donde la desprotección es una política de estado, lo que este señor tiene es una gran boca, cero escrúpulos y mucha impunidad. Nos vemos en tribunales”, aseguró la consejera.
¿Ahora también es perito?— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) May 1, 2026
Los innegable, es la instrucción expresa que él siendo candidato, daba en audios públicos a sus representantes en escrutinios especiales, en los que ordenaba poner actas en cero. Eso si es un delito,se llama FRAUDE y su orden se cumplió.
Lo que no...
Por su parte, Salvador Nasralla reaccionó a la divulgación de los audios y expresó: “A este tipo de riesgos nos exponemos las personas buenas que entramos a política para quitar a los corruptos y darle una merecida mejor calidad de vida, con nuestras decisiones, a 6 millones de pobres, cuya única alternativa de supervivencia es emigrar, arriesgando la vida”.
Las declaraciones surgen tras la difusión de una presunta nota de voz atribuida a la consejera del CNE, divulgada por el medio español Diario Red. Tanto Nasralla como Cossette López han brindado declaraciones al respecto.