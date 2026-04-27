Cossette López: “No vamos a renunciar, dejen de presionarnos”

Tegucigalpa, Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López , reaccionó con firmeza ante las críticas y señalamientos en su contra y de sus compañeras de pleno, asegurando que no contempla renunciar a su cargo y que existe una campaña de presión mediática.

“No no vamos a renunciar, dejen de presionarnos, de montar campañitas mediáticas, de crear polémica sobre nuestros derechos, que no están sujetos a opiniones desinformadas”, expresó López, al cuestionar el enfoque de algunos sectores sobre su gestión.

La funcionaria agregó que en el país existen temas de mayor relevancia que deberían concentrar la atención pública. “Tanta cosa importante de que hablar en el país, tanta agenda, tanta esperanza que dotar de hechos, y se ocupan de criticarnos por todo”, señaló.

López también cuestionó lo que considera una creciente presión hacia las consejeras del órgano electoral. “Ahora, todo les estorba de las consejeras, todo les molesta. ¿Nos tenemos que dejar matar para que estén conformes? ¿Desde cuándo la opinionitis está por encima de nuestra seguridad?”, manifestó.

La consejera defendió su trayectoria y la de su compañera en el CNE, al asegurar que ambas están acostumbradas al trabajo y al sacrificio. “Somos dos mujeres acostumbradas a trabajar y hablamos desde el sacrificio. Nos merecemos paz y tranquilidad”, dijo.

Finalmente, López cerró su declaración con una reflexión sobre el clima de presión que, según ella, enfrentan. “Yo pensé que este tipo de presiones se iban con los que se fueron... qué cosas...”, concluyó.