Cossette López: “No vamos a renunciar, dejen de presionarnos”

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reaccionó con firmeza ante las críticas y señalamientos en su contra y de sus compañeras de pleno, asegurando que no contempla renunciar a su cargo y que existe una campaña de presión mediática.
“No no vamos a renunciar, dejen de presionarnos, de montar campañitas mediáticas, de crear polémica sobre nuestros derechos, que no están sujetos a opiniones desinformadas”, expresó López, al cuestionar el enfoque de algunos sectores sobre su gestión.
La funcionaria agregó que en el país existen temas de mayor relevancia que deberían concentrar la atención pública. “Tanta cosa importante de que hablar en el país, tanta agenda, tanta esperanza que dotar de hechos, y se ocupan de criticarnos por todo”, señaló.
López también cuestionó lo que considera una creciente presión hacia las consejeras del órgano electoral. “Ahora, todo les estorba de las consejeras, todo les molesta. ¿Nos tenemos que dejar matar para que estén conformes? ¿Desde cuándo la opinionitis está por encima de nuestra seguridad?”, manifestó.
La consejera defendió su trayectoria y la de su compañera en el CNE, al asegurar que ambas están acostumbradas al trabajo y al sacrificio. “Somos dos mujeres acostumbradas a trabajar y hablamos desde el sacrificio. Nos merecemos paz y tranquilidad”, dijo.
Finalmente, López cerró su declaración con una reflexión sobre el clima de presión que, según ella, enfrentan. “Yo pensé que este tipo de presiones se iban con los que se fueron... qué cosas...”, concluyó.
Las declaraciones de López se dan en medio de un ambiente de tensión en torno al Consejo Nacional Electoral. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, también respondió recientemente a cuestionamientos difundidos en redes sociales sobre el proceso electoral, luego de acusaciones de fraude sin pruebas públicas.
El excandidato presidencial Salvador Nasralla publicó en su cuenta de X críticas al manejo del organismo electoral y sugirió incluso su cierre temporal, además de advertir sobre supuestos riesgos en futuros procesos electorales.
Ante ello, Hall reaccionó señalando que las acusaciones carecen de respaldo. “Cada vez que pierde el eterno perdedor, su fracaso es culpa de un ‘fraude inexistente’ y de todos y todas... menos de él”, escribió.
La funcionaria también afirmó que no se han presentado evidencias que sustenten dichas denuncias. “Pero nunca muestra las actas de JRV donde se supone estaban sus representantes. Nunca prueba que no perdió”, agregó.