Cossette López y Ana Paola Hall solicitarán licencia para asumir funciones fuera del país

Tegucigalpa, Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó recientemente que dejará temporalmente su puesto en el organismo electoral por un período de un año, ya que asumirá funciones en el servicio exterior. En una entrevista concedida a un medio de comunicación local, la consejera López aseguró que ha mantenido conversaciones con La consejera Ana Paola Hall respecto a la posibilidad de pausar de manera temporal sus funciones. “Nosotros no hemos decidido el tiempo, las ponderaciones son efectivamente lo que se ha dicho de un espacio en el servicio exterior con la característica de que tendríamos esa licencia”, comentó.

La funcionaria detalló que, una vez concluido el periodo de licencia, retomarán sus funciones en el cargo para el que fueron electas hasta el año 2029, y que además estarán integradas al proceso de elecciones primarias. Asimismo, indicó que por normas de confidencialidad no puede brindar mayores detalles sobre el desarrollo interno del proceso. No obstante, enfatizó que su incorporación al servicio exterior sería únicamente temporal y no representa una renuncia permanente a su puesto. De confirmarse la solicitud de ambas licencias, las instituciones correspondientes tendrían que nombrar a dos consejeros interinos para suplir de manera provisional las vacantes durante el periodo de ausencia temporal. El diputado Antonio Rivera señaló que, en el caso de Cossette López y Ana Paola Hall, la eventual solicitud de licencia dependería del tiempo que decidan o necesiten ausentarse, especialmente si es para asumir otras responsabilidades o cargos.