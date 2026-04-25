Las cuentas del Barcelona para salir campeón: Real Madrid podría hacerle pasillo

Barcelona, España.

El FC Barcelona ha dado un paso prácticamente definitivo en la lucha por el título de LaLiga. Este sábado, el conjunto dirigido por Hansi Flick se impuso con autoridad 2-0 al Getafe en el Coliseum, aprovechando el empate del Real Madrid ante el Betis para ampliar su ventaja en la clasificación hasta once puntos, con solo quince por disputarse. Con este resultado, el escenario de la jornada 33 deja al Barça muy cerca de proclamarse campeón. El equipo azulgrana podría sellar matemáticamente el título el próximo fin de semana, dependiendo de los resultados de sus rivales directos.

La primera oportunidad llegará el sábado 2 de mayo, cuando el Barcelona visite al Osasuna. Una victoria dejaría a los culés con una ventaja provisional de 14 puntos, acercándolos aún más al campeonato. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el duelo del domingo 3 de mayo entre el Espanyol y el Real Madrid, que podría ser decisivo. Si el conjunto blanco no consigue la victoria, ya sea con empate o derrota, el Barcelona se coronaría campeón de Liga de forma matemática esa misma jornada. En ese escenario, incluso se abriría la posibilidad de que el Real Madrid tuviera que realizar el tradicional pasillo en el Clásico del 10 de mayo, algo que añadiría aún más tensión al ambiente. A lo largo de la historia, el pasillo entre ambos gigantes solo se ha producido en tres ocasiones. La primera fue a finales de los años 80, cuando el Barcelona rindió homenaje al Real Madrid de la “Quinta del Buitre”. La segunda ocurrió a principios de los 90, cuando los blancos hicieron el reconocimiento al “Dream Team” de Johan Cruyff en medio de una fuerte división en la afición. La tercera se dio en la temporada 2007/08, cuando el Barça volvió a homenajear al Madrid en un Clásico marcado por la tensión.

Desde la negativa mutua en 2018 tras la polémica del Mundial de Clubes, la relación entre Joan Laporta y Florentino Pérez ha sido prácticamente inexistente, lo que hace incierto que esta tradición pueda repetirse en caso de título azulgrana.

UN CLÁSICO DEFINITIVO