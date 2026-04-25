Histórico: Así es el equipo europeo que sorpresivamente compró a Dereck Moncada

Este sábado 25 de abril surgió la sorprendente noticia de que el hondureño Dereck Moncada cumplirá el sueño de jugar en el fútbol de Europa.
Con apenas 18 años de edad, Dereck Moncada volará rumbo a Europa para cumplir el sueño de jugar en el Viejo Continente.
Honduras despertó este sábado 25 de abril con una noticia que marca un antes y un después para su fútbol con el fichaje de Dereck Moncada en el balompié europeo.
Dereck atraviesa un gran momento en el campeonato colombiano, donde suma cinco goles y dos asistencias, siendo pieza clave en el Inter de Bogotá que pelea por meterse en la liguilla del torneo. Su destacado rendimiento no ha pasado desapercibido y ha despertado el interés de varios clubes del extranjero.
De acuerdo con el reconocido periodista de fichajes César Luis Merlo, el Inter Bogotá tomó la decisión de vender al futbolista al finalizar la temporada, anticipando un movimiento importante en el mercado.
Tras su notable desempeño, Moncada fue adquirido por el FC Lugano, equipo del fútbol suizo, en lo que se convierte en la transferencia más cara en la historia del club colombiano, propiedad de los Rayos del Necaxa.
Según la información revelada por Súper Deportivo, medio vinculado a Merlo, el acuerdo ya está cerrado.
Actualmente, ambas instituciones intercambian documentación para oficializar el traspaso. Moncada, de apenas 18 años, firmará un contrato por cinco años con su nuevo club en Europa, consolidando así un salto clave en su prometedora carrera.
Cabe recordar que el Inter Bogotá había adquirido al hondureño en enero de este año procedente del Olimpia, una apuesta que en pocos meses se convirtió en un negocio histórico y en el inicio de un nuevo capítulo para una de las joyas del fútbol catracho.
Según informa el periodista César Merlo, Dereck Moncada es oficialmente jugador del FC Lugano de la primera división de Suiza, la compra ronda los €2.5M por cinco años de contrato.
El FC Lugano es un club con historia, reconstrucción y crecimiento. Es el equipo que decidió comprar al hondureño Dereck Moncada.
El director técnico del equipo es Mattia Croci-Torti, uno de los entrenadores suizos más reconocidos de la actualidad. Bajo su mando, el Lugano ha mostrado un estilo competitivo, ordenado y con buenos resultados en la liga local y en competiciones europeas.
El FC Lugano cuenta con una plantilla de aproximadamente 25 a 30 jugadores, con una mezcla de futbolistas suizos y extranjeros.
El nuevo equipo de Dereck Moncada cuenta con 3 títulos de Liga de Suiza, además de 4 Copas del balompié suizo.
En lo que va de la campaña, el FC Lugano marcha en el tercer lugar de la Liga de Suiza con 57 puntos, muy lejos del líder FC Thun que cuenta con 74 unidades.
El Stadio di Cornaredo es un estadio histórico inaugurado en 1951 y ha sido la casa del club durante décadas.
El recinto deportivo del FC Lugano es el Stadio di Cornaredo, cuenta con un aforo para apenas 5 mil aficionados. Es un lugar pequeño.
El FC Lugano es un club con historia, reconstrucción y crecimiento. Aunque su estadio es pequeño y su afición no es masiva, ha logrado consolidarse como un equipo serio dentro del fútbol suizo moderno. Con una buena gestión, un entrenador estable como Croci-Torti y un proyecto deportivo en crecimiento, el club sigue siendo una plataforma importante para jóvenes talentos que buscan dar el salto a ligas más grandes de Europa.
Dereck Moncada debutó en el fútbol hondureño con Olimpia en el 2024 y dos años después jugará en Europa con el FC Lugano de la primera división de Suiza.