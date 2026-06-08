¿Qué muestran los mapas sobre la tormenta tropical Cristina?

Cristina se desplaza hacia el norte frente a las costas de Nicaragua con vientos máximos sostenidos de unos 72 kilómetros por hora. El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que el sistema avanzará cerca de El Salvador y el sur de Honduras entre el martes y el miércoles, manteniéndose como tormenta tropical antes de debilitarse gradualmente. El cono blanco representa el área probable de trayectoria, pero las lluvias, los vientos y el oleaje pueden sentirse fuera de esa zona.