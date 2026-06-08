¿Qué muestran los mapas sobre la tormenta tropical Cristina?

El mapa del Centro Nacional de Huracanes muestra la probabilidad de que se registren vientos con fuerza de tormenta tropical durante los próximos cinco días por la cercanía de Cristina. Las mayores posibilidades se concentran alrededor del centro del sistema, frente a las costas de Nicaragua, mientras el área de influencia se extiende hacia El Salvador y el sur de Honduras, donde podrían presentarse ráfagas fuertes y un aumento de las condiciones lluviosas.
Boris y Cristina permanecen activas en el océano Pacífico. Boris se encuentra frente a las costas de México y más alejada de Centroamérica, mientras Cristina está ubicada cerca del litoral de Nicaragua, El Salvador y el sur de Honduras, por lo que las autoridades mantienen vigilancia ante posibles lluvias, ráfagas de viento y aumento del oleaje.
El gráfico identifica las zonas bajo advertencia o vigilancia por el ciclón: rojo para advertencia de huracán, rosado para vigilancia de huracán, azul para advertencia de tormenta tropical y amarillo para vigilancia de tormenta tropical. El círculo naranja marca la posición actual del centro, mientras la línea negra y los puntos muestran la trayectoria prevista. Las letras indican la intensidad estimada: “D” para depresión tropical, “S” para tormenta tropical, “H” para huracán y “M” para huracán mayor.
Las fuertes lluvias asociadas con el sistema afectarán las zonas costeras de Centroamérica hasta el jueves y podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en áreas montañosas. El Centro Nacional de Huracanes también anticipó que las condiciones de tormenta tropical comenzarían a sentirse desde las primeras horas del martes en sectores costeros de Nicaragua, El Salvador y Honduras.
Cristina se desplaza hacia el norte frente a las costas de Nicaragua con vientos máximos sostenidos de unos 72 kilómetros por hora. El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que el sistema avanzará cerca de El Salvador y el sur de Honduras entre el martes y el miércoles, manteniéndose como tormenta tropical antes de debilitarse gradualmente. El cono blanco representa el área probable de trayectoria, pero las lluvias, los vientos y el oleaje pueden sentirse fuera de esa zona.
Cristina mantiene una trayectoria prevista paralela a las costas del Pacífico de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, con posibilidad de acercarse al Golfo de Tehuantepec durante los próximos días. El Centro Nacional de Huracanes advierte que el cono blanco representa únicamente la ruta probable del centro del sistema y no su tamaño total, por lo que las lluvias, los vientos y otras condiciones peligrosas pueden extenderse fuera de esa zona, incluyendo sectores del sur de Honduras.
Este gráfico estima cuándo podrían comenzar los vientos con fuerza de tormenta tropical. Uno muestra la llegada más temprana razonable, límite antes del cual deberían completarse los preparativos, y otro la hora más probable de inicio. Esta información solo aparece para lugares con al menos 5% de probabilidad de recibir esos vientos en los próximos cinco días.
El gráfico muestra cómo ha cambiado el tamaño del ciclón y las zonas que pudieron verse afectadas por vientos sostenidos con fuerza de tormenta tropical, marcadas en naranja, y de huracán, señaladas en rojo. Sin embargo, estas áreas representan la extensión máxima posible de los vientos, por lo que no significa que todos los lugares incluidos hayan experimentado esas condiciones.
El mapa muestra la extensión estimada de los vientos sostenidos de Cristina, representados en color naranja alrededor del centro de la tormenta, frente a las costas de Nicaragua. La franja azul señala los sectores bajo advertencia de tormenta tropical, desde parte del litoral nicaragüense hasta El Salvador, donde podrían presentarse vientos fuertes asociados con el sistema.
Cristina podría dejar acumulados de lluvia de entre 100 y 200 milímetros en zonas costeras de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta la mañana del jueves, con máximos aislados cercanos a 300 milímetros. Estas precipitaciones aumentan el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en comunidades ubicadas en terrenos montañosos o de fuerte pendiente.