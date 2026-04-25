Tabla de posiciones LaLiga: Barcelona vuelve al triunfo y se aleja del Real Madrid

El Barcelona dio un golpe de autoridad en la jornada 33 de LaLiga tras imponerse como visitante al Getafe CF, sumando tres puntos que lo consolidan en lo más alto de la tabla. El conjunto azulgrana mostró carácter en un escenario siempre complicado y reafirmó su candidatura al título.
Los culés, ahora bajo la dirección de Hansi Flick, lograron una victoria trabajada que se definió por detalles. En un duelo de alta intensidad, el equipo supo manejar los tiempos del partido y sacar ventaja en los momentos clave.
Los goles decisivos llegaron por medio de Fermín López y Marcus Rashford , quienes volvieron a aparecer con protagonismo en el frente de ataque. Sus anotaciones terminaron marcando la diferencia en un estadio donde históricamente el Barcelona ha sabido imponerse, incluso en contextos cerrados y físicos.
Con este resultado, el Barcelona alcanza los 85 puntos y prácticamente deja sentenciada la pelea por el campeonato. En la recta final del torneo, el equipo no quiere margen de error y ya empieza a poner presión definitiva sobre sus perseguidores.
Por su parte, el Real Madrid no logró responder en la jornada. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa empató ante el Real Betis, dejando escapar puntos vitales en la lucha por el liderato. Con 74 unidades, los blancos quedan a 11 de distancia, complicando seriamente sus aspiraciones.
En la tercera posición aparece el Villarreal con 62 puntos, manteniéndose firme en zona europea. El “Submarino Amarillo” continúa en su pelea por asegurar un boleto a la próxima edición de la Champions League, mostrando regularidad en el cierre de campaña.
Más abajo en la tabla, el Atlético de Madrid suma 57 unidades y busca recomponerse tras su última derrota. Los dirigidos por Diego Simeone tienen un duelo clave ante el Athletic Club. En tanto, el Betis se mantiene con 50 puntos, seguido de cerca por el Getafe y el Celta de Vigo, ambos con 44.