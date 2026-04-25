Tabla de posiciones LaLiga: Barcelona vuelve al triunfo y se aleja del Real Madrid

España.

El Barcelona dio un golpe de autoridad en la jornada 33 de LaLiga tras imponerse como visitante al Getafe CF, sumando tres puntos que lo consolidan en lo más alto de la tabla. El conjunto azulgrana mostró carácter en un escenario siempre complicado y reafirmó su candidatura al título.

Los culés, ahora bajo la dirección de Hansi Flick, lograron una victoria trabajada que se definió por detalles. En un duelo de alta intensidad, el equipo supo manejar los tiempos del partido y sacar ventaja en los momentos clave.

Los goles decisivos llegaron por medio de Fermín López y Marcus Rashford , quienes volvieron a aparecer con protagonismo en el frente de ataque. Sus anotaciones terminaron marcando la diferencia en un estadio donde históricamente el Barcelona ha sabido imponerse, incluso en contextos cerrados y físicos.