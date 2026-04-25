Getafe vs Barcelona, EN VIVO hoy en LaLiga de España: hora y dónde ver

España.

MINUTO 74 -- ¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA! Marcus Rashford amplía la ventaja tras recibir un gran pase de Robert Lewandowski. El inglés se lanzó en una larga carrera y definió con total tranquilidad ante el portero.

MINUTO 51 -- ¡UFFFFFF! El Barcelona estuvo a punto de marcar el segundo. Disparo de Dani Olmo, pero David Soria aparece con una gran intervención para salvar a su equipo.

MINUTO 45 -- ¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA! Fermín López adelanta al conjunto culé tras recibir un pase filtrado de Pedri, quedarse mano a mano con el portero y definir con precisión para marcar el primero.

MINUTO 35 -- ¡Ufffff! El FC Barcelona tuvo la más clara. Le pegó Roony Bardghji, pero su disparo se marchó desviado por muy poco.

MINUTO 10-- El Getafe intenta progresar y acercarse al área del Barcelona, pero se encuentra una defensa muy bien plantada, ordenada y sin fisuras en el fondo.

Sin Lamine Yamal, que ya no volverá a jugar en lo que resta de curso en LaLiga, el Barcelona, ​​líder destacado con nueve puntos de ventaja, afronta este sábado en Getafe, donde no gana desde el año 2019, un desplazamiento que históricamente se le complica ante un rival que mira hacia Europa.

En el último partido frente al Celta, el internacional español sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que pone punto final a su temporada en LaLiga, pero no compromete su presencia en el Mundial. Sin su estrella, máximo goleador del equipo esta temporada con 24 tantos en todas las competiciones, el Barça pierde desequilibrio y talento en la banda derecha, algo que necesitará para intentar sorprender a los siempre bien organizados equipos de José Bordalás.

El sueco Roony Bardghji, que esta temporada ha tenido un protagonismo a cuentagotas, deberá dar un paso al frente, ya que el Barcelona tampoco podrá contar en el Coliseum con Raphael Dias, 'Raphinha', otros de sus argumentos ofensivos, que sigue recuperándose de una dolencia muscular.

Además de estas dos bajas y las de Marc Bernal y Andreas Christensen, Flick pierde por acumulación de amarillas al versátil zaguero Eric García, que en el último encuentro jugó en la posición de pivote. Su lugar lo podría ocupar Frenkie de Jong, que ante el Celta recolectó un buen segundo tiempo.

En la zaga, el lateral Alejandro Balde podría entrar en el lugar de Joao Cancelo, que frente al Celta fue sustituido por molestias. El luso, sin embargo, se ha ejercitado con normalidad en los dos últimos entrenamientos, por lo que su presencia en la convocatoria no corre peligro. En ataque, Fermín López podría recuperar la titularidad ante un rival al que el Barça no gana como visitante desde el 28 de septiembre de 2019.

En sus últimos cinco partidos en el Coliseum, el equipo catalán ha cosechado una derrota y cuatro empates. En el Getafe, la palabra 'permanencia' por fin ya es historia después de la victoria en Anoeta frente a la Real Sociedad (0-1), en un partido en el que no disparó ni una vez a puerta y se lo llevó con un gol de Ander Barrenetxea en propia puerta. Con ese triunfo, los azulones sumaron tres puntos, el Getafe alcanzó los 44 y la salvación ya es un objetivo obsoleto.

Sin embargo, Bordalás se mantiene en el discurso del 'día a día' y del 'partido a partido', pero, con un colchón de una vez puntos sobre el descenso, ya verbaliza que el Getafe "puede disfrutar de lo que queda de temporada sin mirar a la clasificación". No se habla de Europa, parece una palabra prohibida en el club madrileño, pero la realidad es que a falta de seis jornadas para el final es sexto, en posiciones de Liga Conferencia, y cerca de la quinta plaza que ocupa el Betis y que podría dar acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. El Barcelona será el primer escollo (y el más complicado) de los seis que le restan hasta el final del curso.

En el Coliseum, el conjunto azulgrana acumula cuatro empates consecutivos y el Getafe podría ser el juez de la Liga. Una derrota de los hombres de Hansi Flick y una victoria del Real Madrid en La Cartuja con un duelo entre ambos en el Camp Nou pendiente, daría algo de picante al campeonato. Hasta cuatro son las bajas del Getafe para recibir al Barcelona: por sanción, no estará el defensa argentino Zaid Romero, mientras que por lesión no podrán jugar Borja Mayoral y Juanmi Jiménez.

Mario Martín, con molestias musculares, es duda hasta el último momento. Después de cumplir ciclo de tarjetas amarillas regresará al once Domingos Duarte, que formaría parte de una probable línea de tres centrales junto a Abdel Abqar y Sebastián Boselli. Djené Dakonam pasaría al centro del campo por Mario Martín y el resto del equipo sería el mismo