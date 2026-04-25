Clima en Honduras este sábado 25 de abril: lluvias en tres regiones

SAN PEDRO SULA

Según el pronóstico, la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico generará lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y con actividad eléctrica aislada en sectores del suroccidente y sur del país.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó que este sábado 25 de abril de 2026 predominarán condiciones secas en la mayor parte del territorio hondureño, aunque algunas regiones podrían registrar lluvias durante la tarde.

Asimismo, se esperan lluvias y chubascos débiles aislados en algunas áreas de la región central, principalmente en horas de la tarde y primeras horas de la noche.

Pese a estas condiciones, la mayor parte de Honduras mantendrá un ambiente cálido y seco, por lo que las autoridades recomendaron a la población hidratarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al sol.

Copeco también destacó que este sábado el sol pasará por el cénit en los departamentos de Choluteca y Valle, fenómeno que ocurre cuando los rayos solares inciden de forma perpendicular al mediodía.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas oscilarán entre los 30 y 37 grados Celsius, detalló Copeco. La zona norte del país experimentará el clima más cálido durante esta jornada.

