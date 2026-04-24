Presidente Asfura anuncia ajustes en política energética desde el 1 de mayo

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura anunció este viernes una serie de ajustes importantes en la política energética del país, los cuales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de mayo.

El gobernante informó la implementación de un nuevo esquema de facturación orientado a priorizar a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad y señaló: "No podemos subsidiar al que tiene más", destacando la importancia de una asignación más equitativa y responsable de los recursos disponibles.

En sus declaraciones, Asfura descartó cualquier interés en recibir reconocimientos personales al cierre de su gestión, recordando que aún le restan 45 meses de mandato. "No estoy aquí para aplausos ni gustos, sino para trabajar y servirle a Honduras" afirmó.