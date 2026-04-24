Presidente Asfura anuncia ajustes en política energética desde el 1 de mayo

El presidente Nasry Asfura anunció este viernes una serie de ajustes importantes en la política energética del país, los cuales comenzarán a aplicarse a partir del 1 de mayo.
El gobernante informó la implementación de un nuevo esquema de facturación orientado a priorizar a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad y señaló: "No podemos subsidiar al que tiene más", destacando la importancia de una asignación más equitativa y responsable de los recursos disponibles.
En sus declaraciones, Asfura descartó cualquier interés en recibir reconocimientos personales al cierre de su gestión, recordando que aún le restan 45 meses de mandato. "No estoy aquí para aplausos ni gustos, sino para trabajar y servirle a Honduras" afirmó.
Asimismo, expresó su reconocimiento al trabajo de los docentes, destacando su paciencia tras varios años sin incrementos salariales, y anunció que se contemplan ajustes presupuestarios para el sector educativo y el personal médico, en función de la disponibilidad fiscal.
En el área de salud, hizo un llamado a la unidad con el gremio médico para retomar la normalidad en el sistema.
Avances en infraestructura vial
En cuanto a infraestructura, resaltó los avances en la salida de Tegucigalpa hacia el sur, incluyendo la ampliación de puentes y carriles para aliviar el tráfico en un plazo estimado de tres a cuatro meses. Además, mencionó un nuevo acceso que conectará el anillo periférico con las comunidades de Santa Rosa y El Tomatillo, cuya finalización se proyecta para finales de 2027.
En relación con el puente Juan Manuel Gálvez, indicó que ya se han iniciado los procesos de licitación para su reparación, luego del reciente colapso registrado. Asimismo, señaló que a nivel nacional continúan las labores de bacheo con el objetivo de garantizar una red vial más segura.
Por otro lado, destacó el repunte del turismo interno durante la Semana Santa, reflejado en una mayor afluencia de visitantes en las regiones sur, norte, oriente y occidente del país, atribuido en parte a las mejoras en la infraestructura vial.