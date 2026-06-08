Falta de consensos en el Congreso retrasa elección de miembros del CNE y el TJE

Tegucigalpa, Honduras

La elección de nuevos miembros de los organismos electorales podría prolongarse hasta enero de 2027 debido a la falta de consensos entre las bancadas representadas en el Congreso Nacional, informó Antonio Rivera, presidente de la Comisión Electoral y de la Comisión Evaluadora del Legislativo. El congresista explicó que el avance del proceso dependerá de los acuerdos políticos que alcancen las distintas fuerzas representadas en el Congreso Nacional para cubrir las vacantes en las instituciones encargadas de organizar y supervisar los procesos electorales del país.

“La elección puede ser allá por agosto, septiembre o hasta enero del próximo año, cuando haya consenso entre las bancadas”, manifestó Rivera. El diputado señaló que la ausencia de acuerdos ha impedido avanzar en los nombramientos, por lo que las negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas serán determinantes para concretar la elección de las nuevas autoridades. Pese a la incertidumbre en torno al proceso, Rivera aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa operando con normalidad bajo la conducción de las consejeras propietarias y un consejero suplente.