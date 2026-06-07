Honduras y Brasil avanzan en una alianza para impulsar la producción de soja

Con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el sector agropecuario, autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se reunieron con representantes del Gobierno de Brasil en Honduras y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Ambas partes acordaron avanzar en la elaboración de un memorando de entendimiento que permitirá identificar y priorizar áreas estratégicas de colaboración orientadas al mejoramiento genético, la transferencia de tecnología agrícola y la modernización de los sistemas productivos.
Entre los temas de mayor interés para las autoridades hondureñas destaca la producción de soja como cultivo estratégico. La iniciativa contempla el acceso a experiencias técnicas y tecnologías desarrolladas por una empresa brasileña reconocida por sus avances en investigación e innovación agrícola.
Las instituciones participantes señalaron que el fortalecimiento de la cooperación técnica contribuirá al desarrollo de capacidades productivas y a la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad del sector agropecuario hondureño.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, dijo que esta cooperación permitirá fortalecer las capacidades del sector agropecuario hondureño a través de asistencia técnica especializada, mejoramiento genético y la adopción de nuevas tecnologías que contribuyen a incrementar la productividad y competitividad del campo.
Destacó la importancia de definir acciones concretas que generen beneficios para ambos países y contribuyan a la transformación productiva del agro hondureño, especialmente en cultivos estratégicos para la seguridad alimentaria.
En la reunión participó la embajadora de Brasil en Honduras, Andrea Watson; el viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Cleber Soares; el representante del IICA en Honduras, Cristhian Fischer; así como autoridades técnicas de la SAG.
Otro de los temas que se trataron fue el fortalecimiento de la investigación agrícola, la innovación tecnológica y el desarrollo de semillas mejoradas para granos básicos.
Con el objetivo aumentar los rendimientos y fortalecer la resiliencia de los productores frente a los efectos del cambio climático.
Este acercamiento forma parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Honduras y Brasil, impulsadas para ampliar las oportunidades de cooperación técnica, intercambio de conocimientos y desarrollo de proyectos orientados a la modernización del sector agropecuario.
La iniciativa representa un paso importante en la consolidación de alianzas estratégicas internacionales orientadas a promover la innovación, la transferencia de tecnología y el desarrollo sostenible del sector agropecuario hondureño, fortaleciendo las capacidades productivas del país y la seguridad alimentaria de la población.