Presidente Asfura impulsa coordinación regional para enfrentar desastres naturales

TEGUCIGALPA, HONDURAS

En el marco de este encuentro, el mandatario sostuvo una reunión con autoridades locales, expertos y representantes de organismos regionales e internacionales, con el objetivo de consolidar acciones orientadas a la prevención y respuesta ante desastres, así como a la atención de los efectos del cambio climático.

El presidente de la República, Nasry Asfura, reafirmó el compromiso de Honduras con el fortalecimiento de la gestión de riesgos y la cooperación regional, durante su participación en el Congreso de Sistemas Municipales de Gestión de Riesgos .

El evento fue calificado por los organizadores como un espacio clave de diálogo técnico, en el que se reforzaron compromisos dirigidos a mejorar la gobernanza del riesgo y promover la construcción de territorios más resilientes y seguros en el país y la región.

Durante las sesiones se destacó la necesidad de articular esfuerzos entre los gobiernos municipales, las instituciones estatales y los socios internacionales, con el fin de elevar la capacidad de preparación y respuesta ante emergencias.

Las autoridades participantes coincidieron además en que la cooperación regional es fundamental para enfrentar desafíos compartidos en Centroamérica, una región altamente expuesta a fenómenos naturales y a la variabilidad climática.

En ese sentido, se subrayó la importancia de fortalecer la planificación territorial, los sistemas de alerta temprana y la formación técnica de los equipos locales encargados de la gestión del riesgo.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), institución organizadora del evento, aseguró que continuará impulsando alianzas estratégicas y espacios de intercambio para robustecer la gestión integral del riesgo.

Según Copeco, estos esfuerzos no solo buscan mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, sino también reducir la vulnerabilidad a largo plazo mediante políticas públicas, cooperación técnica y el fortalecimiento institucional en Honduras y Centroamérica.