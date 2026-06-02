Gobierno garantiza aumento salarial para docentes y llama a mantener las clases

TEGUCIGALPA

Durante una comparecencia la noche del lunes, el funcionario sostuvo que las decisiones adoptadas por la administración gubernamental tienen como principal objetivo beneficiar a los estudiantes, a quienes calificó como el eje central de toda política educativa.

Así lo afirmó el ministro de Comunicaciones y Estrategia, José Augusto Argueta, quien destacó que el compromiso con los educadores sigue firme.

El Gobierno de Honduras reiteró su apertura al diálogo con el gremio magisterial y aseguró que el incremento salarial para los docentes está garantizado.

Argueta también exhortó a los sectores que promueven la suspensión de clases a desvincular las demandas laborales de cualquier interés político, con el fin de evitar afectaciones al proceso educativo.

En relación con los acuerdos alcanzados, el ministro señaló que más de 14 mil docentes que durante 14 años permanecieron a la espera de una nivelación salarial ya recibieron el ajuste correspondiente. Explicó que estos maestros pasaron de devengar 11 mil lempiras mensuales a percibir 18 mil lempiras.

Asimismo, destacó que los docentes de educación prebásica, que anteriormente recibían apenas mil lempiras al mes, ahora cuentan con un ingreso de cuatro mil lempiras. El Gobierno considera este aumento como un paso importante para mejorar las condiciones del sector.

El funcionario agregó que también se acordó la entrega de un bono compensatorio correspondiente al período transcurrido mientras se concluyen los procedimientos administrativos necesarios para aplicar el incremento al resto del personal docente.

Indicó además que en las mesas de diálogo se han abordado otros temas de interés para el gremio, entre ellos aspectos relacionados con la jubilación y mejoras laborales contempladas dentro de una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo nacional.

Como parte de su intervención, Argueta presentó datos preliminares sobre la asistencia escolar y aseguró que, pese a los llamados a paralizar actividades, entre el 80% y el 85% de las aulas del país permanecieron impartiendo clases durante la jornada evaluada.

El ministro manifestó que resulta difícil entender que algunos sectores continúen impulsando paros cuando existe una mesa de diálogo activa, acuerdos en desarrollo y compromisos concretos por parte de las autoridades.

Recordó que los docentes mantienen sus salarios al día y que, según las proyecciones gubernamentales, en los próximos nueve días recibirán el pago correspondiente al décimo cuarto mes.

Finalmente, afirmó que las secretarías de Finanzas y Educación trabajan para completar los desembolsos pendientes, al tiempo que hizo un llamado respetuoso a priorizar la educación de los niños y jóvenes hondureños por encima de cualquier interés político.